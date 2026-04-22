Destaca regidor impacto de mega narcolaboratorio desmantelado en la Sierra de Chihuahua

Miércoles 22 de abril de 2026

El presidente de la Comisión de Seguridad del Ayuntamiento de Chihuahua, Issac Díaz Gurrola, realizó una reflexión pública tras el reciente desmantelamiento de un mega narcolaboratorio en la región serrana, subrayando la relevancia del operativo por encima de cualquier polémica.

El edil del Partido Acción Nacional señaló que el hecho debe analizarse desde su impacto en materia de seguridad y no desde la especulación. “Hoy quiero poner sobre la mesa lo verdaderamente importante”, expresó, al destacar que el Estado mexicano, a través de instituciones como la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y la Secretaría de la Defensa Nacional, logró ubicar y desmantelar lo que calificó como el laboratorio de metanfetaminas más grande detectado en el país.

El complejo fue localizado en una zona de difícil acceso entre los municipios de Morelos y Guachochi, lo que, según Díaz Gurrola, evidencia el nivel de operación de los grupos criminales. Detalló que se trataba de una instalación de carácter industrial, con más de 800 metros cuadrados de extensión, al menos 15 hornos, decenas de contenedores de gran capacidad, más de 100 cilindros de gas y diversos químicos para la elaboración de drogas sintéticas. Además, contaba con un campamento con víveres, lo que confirma una operación permanente.

De acuerdo con la información difundida, la capacidad de producción estimada alcanzaba hasta 2.8 toneladas de metanfetamina, lo que representaría un golpe económico cercano a los mil millones de pesos para el crimen organizado.

El regidor destacó que este resultado fue posible gracias al trabajo coordinado entre diversas instituciones, incluyendo la Agencia Estatal de Investigación, así como labores de inteligencia y el uso de tecnología especializada.

Díaz Gurrola enfatizó el impacto social de este tipo de acciones, al señalar que cada laboratorio desmantelado implica menos droga en las calles, menos adicciones y una reducción en la violencia asociada al narcomenudeo. “Evitar la producción de toneladas de metanfetamina es evitar que millones de dosis lleguen a la ciudadanía”, puntualizó.

Finalmente, reiteró que el operativo representa un logro significativo en la lucha contra el crimen organizado y reconoció el trabajo de las autoridades estatales y del Ejército Mexicano en este resultado.