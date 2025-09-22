México

Destacan atletas chihuahuenses en la conferencia presidencial; Sheinbaum promete apoyo al deporte

Los deportistas chihuahuenses Uziel Muñoz, Alegna Aryday González y Aarón Muñoz Galarza, junto con integrantes del equipo nacional de Flag Fútbol, fueron reconocidos esta mañana durante la Conferencia de Prensa de la Presidencia de la República, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Como parte de la dinámica semanal en la que se destaca a mexicanos con logros internacionales, la mandataria presentó un video con los nombres y logros de estos atletas, reconociendo su esfuerzo y trayectoria en competencias de alto nivel.

Los atletas Uziel Muñoz y Alegna González fueron los únicos medallistas mexicanos en el Mundial de Atletismo celebrado recientemente en Japón, consolidando su posición como referentes nacionales en sus disciplinas. Aarón Muñoz también fue incluido por su desempeño deportivo destacado.

Además, se reconoció al equipo varonil de Flag Fútbol, el cual cuenta con nueve jugadores originarios de Chihuahua, subrayando la fuerte representación estatal en selecciones nacionales de esta modalidad.

La presidenta Sheinbaum aseguró que su administración continuará apoyando a los atletas y sus entrenadores como parte de una estrategia de impulso al deporte nacional.

"El deporte es una herramienta de transformación social, y nuestros atletas merecen respaldo desde la base hasta el alto rendimiento", afirmó.

El reconocimiento forma parte del esfuerzo por visibilizar a quienes representan al país con orgullo en el escenario internacional, al tiempo que se refuerza el compromiso del Gobierno Federal con el desarrollo deportivo.

