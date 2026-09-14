Destacan en Nuevo México labor de vigilancia de la Sindicatura de Chihuahua

Lunes 14 de septiembre de 2026

El trabajo que realiza la Sindicatura Municipal de Chihuahua, encabezada por la Síndica Olivia Franco, fue destacado en The Municipal Reporter, publicación especializada en temas de gobierno municipal de Nuevo México, Estados Unidos, dentro de un análisis sobre el funcionamiento de los ayuntamientos mexicanos y sus diferencias con el modelo estadounidense.

En el artículo “City Hall Abroad”, elaborado por la abogada estadounidense Erin McSherry, se dedica un apartado a explicar la figura de la Sindicatura y sus responsabilidades dentro de la administración municipal, tomando como una de sus referencias la experiencia de Chihuahua Capital.

La publicación destaca la participación de la Sindicatura en la vigilancia del patrimonio municipal, la revisión de ingresos y egresos y el seguimiento al ejercicio de los recursos públicos.

Asimismo, resalta la supervisión física de obras públicas, mediante la cual personal especializado verifica directamente que los trabajos ejecutados correspondan con lo establecido en contratos, documentos y especificaciones técnicas.

También se señala que las sindicaturas pueden contar con equipos multidisciplinarios integrados por ingenieros, abogados y auditores financieros, responsables de realizar revisiones técnicas, jurídicas y contables a la administración municipal.

Uno de los aspectos particulares que distingue a Chihuahua es su modelo de elección. Es la única entidad del país donde la Sindicatura se elige de manera independiente a la Presidencia Municipal, mediante un proceso electoral propio, característica que fortalece su autonomía para ejercer las tareas de vigilancia y fiscalización.

Este esquema permite que la persona titular de la Sindicatura pueda pertenecer incluso a una fuerza política distinta a quien encabeza el Gobierno Municipal, manteniendo una función específica de revisión y contrapeso dentro del Ayuntamiento.

Además de las atribuciones señaladas por la publicación, la Síndica Olivia Franco ha impulsado en Chihuahua un modelo basado en la política preventiva y el trabajo en tiempo real, con el objetivo de que la vigilancia no se limite únicamente a revisar hechos consumados.

“Nuestro trabajo busca ser preventivo y realizarse en tiempo real. La intención es estar presentes durante los procesos, revisar las obras y el ejercicio de los recursos mientras se están desarrollando, para detectar oportunamente cualquier situación que pueda corregirse”, señaló Olivia Franco.

Este enfoque permite que las observaciones realizadas por la Sindicatura puedan atenderse durante la ejecución de los procedimientos, fortaleciendo la vigilancia del recurso público y generando mejores condiciones para prevenir irregularidades.

La revista incluye además una fotografía de una reunión de trabajo con la Síndica Olivia Franco y una referencia directa a Chihuahua Capital, proyectando internacionalmente el modelo de vigilancia que se desarrolla desde este organismo municipal.

La aparición de Chihuahua en The Municipal Reporter pone en relieve las labores de fiscalización, supervisión de obra pública, vigilancia del patrimonio municipal y seguimiento al uso de los recursos públicos, a las que se suma el modelo de prevención y revisión en tiempo real impulsado por la actual Sindicatura.