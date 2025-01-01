Chihuahua

Destilichadero recorrerá seis colonias de Chihuahua del 1 al 6 de diciembre

La Dirección de Servicios Públicos Municipales anunció el calendario del programa Destilichadero para esta semana, mediante el cual se realizará la recolección de desechos de grandes dimensiones que no pueden ser retirados por los camiones recolectores habituales. La ciudadanía está invitada a colocar los objetos al pie de banqueta para su retiro.

Del 1 al 6 de diciembre, el programa visitará las colonias: Peña Blanca, Valle Dorado, Óscar Flores, Tierra y Libertad, Las Granjas y Los Arroyos, con recorridos perifoneados en cada sector. Además, se instalará un contenedor fijo en cada colonia, disponible de 9:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes.

El Destilichadero es un programa gratuito y, en caso de que algún empleado solicite pago, los vecinos pueden reportarlo al número 072, en horario de oficina.

Calendario y puntos de contenedor por colonia:

Lunes 1 de diciembre – Peña Blanca
Cuadrante: Av. Los Trabajadores, Teófilo Borunda, Reforma Urbana, Cívico Popular
Contenedor: Teófilo Borunda y Centauro del Norte (estacionamiento)

Martes 2 de diciembre – Valle Dorado
Cuadrante: Av. Neandertal, Francisco R. Almada, Jurassic Park, Bordo, Valle de Judea, 48a, Valle del Bravo, 52a
Contenedor: Av. Neandertal y Dinosaurio

Miércoles 3 de diciembre – Óscar Flores
Cuadrante: Temósachi, Matachí, Perif. de la Juventud, Uruachi, Tejolocachi
Contenedor: Témoris y Creel (estacionamiento de la iglesia)

Jueves 4 de diciembre – Tierra y Libertad
Cuadrante: Ignacio Rodríguez, 16 de Septiembre, Manuel González Cossío, Sandinistas
Contenedor: Victoria del Pueblo y López Rayón

Viernes 5 de diciembre – Las Granjas
Cuadrante: Av. Tecnológico, Av. Zaragoza, José María Iglesias, Av. de las Américas
Contenedor: García Salinas y Sicomoro

Sábado 6 de diciembre – Los Arroyos
Cuadrante: Av. Abolición de la Esclavitud, Valle de San Pedro, Av. Tecnológico, Av. Los Arcos
Contenedor: Luna Azul y Circuito Las Lunas (parque)

El programa busca evitar la acumulación de basura en las viviendas, que puede generar plagas y problemas de salud, y garantizar que los desechos de gran tamaño sean retirados de manera organizada y segura.

JMAS ofrece descuentos de hasta 90% a usuarios para ponerse al corriente con el agua

