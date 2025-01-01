Destilichadero recorrerá seis colonias de Chihuahua del 1 al 6 de diciembre

Lunes 1ro de diciembre de 2025

La Dirección de Servicios Públicos Municipales anunció el calendario del programa Destilichadero para esta semana, mediante el cual se realizará la recolección de desechos de grandes dimensiones que no pueden ser retirados por los camiones recolectores habituales. La ciudadanía está invitada a colocar los objetos al pie de banqueta para su retiro.

Del 1 al 6 de diciembre, el programa visitará las colonias: Peña Blanca, Valle Dorado, Óscar Flores, Tierra y Libertad, Las Granjas y Los Arroyos, con recorridos perifoneados en cada sector. Además, se instalará un contenedor fijo en cada colonia, disponible de 9:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes.

El Destilichadero es un programa gratuito y, en caso de que algún empleado solicite pago, los vecinos pueden reportarlo al número 072, en horario de oficina.

Calendario y puntos de contenedor por colonia:

Lunes 1 de diciembre – Peña Blanca

Cuadrante: Av. Los Trabajadores, Teófilo Borunda, Reforma Urbana, Cívico Popular

Contenedor: Teófilo Borunda y Centauro del Norte (estacionamiento)

Martes 2 de diciembre – Valle Dorado

Cuadrante: Av. Neandertal, Francisco R. Almada, Jurassic Park, Bordo, Valle de Judea, 48a, Valle del Bravo, 52a

Contenedor: Av. Neandertal y Dinosaurio

Miércoles 3 de diciembre – Óscar Flores

Cuadrante: Temósachi, Matachí, Perif. de la Juventud, Uruachi, Tejolocachi

Contenedor: Témoris y Creel (estacionamiento de la iglesia)

Jueves 4 de diciembre – Tierra y Libertad

Cuadrante: Ignacio Rodríguez, 16 de Septiembre, Manuel González Cossío, Sandinistas

Contenedor: Victoria del Pueblo y López Rayón

Viernes 5 de diciembre – Las Granjas

Cuadrante: Av. Tecnológico, Av. Zaragoza, José María Iglesias, Av. de las Américas

Contenedor: García Salinas y Sicomoro

Sábado 6 de diciembre – Los Arroyos

Cuadrante: Av. Abolición de la Esclavitud, Valle de San Pedro, Av. Tecnológico, Av. Los Arcos

Contenedor: Luna Azul y Circuito Las Lunas (parque)

El programa busca evitar la acumulación de basura en las viviendas, que puede generar plagas y problemas de salud, y garantizar que los desechos de gran tamaño sean retirados de manera organizada y segura.