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Jueves 15 de octubre de 2026

Destina Gobierno del Estado 28.3 mdp para fortalecer infraestructura escolar en Parral

El Gobierno del Estado, a través del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (Ichife), destinó 28.3 millones de pesos para fortalecer la infraestructura escolar en el municipio de Parral.

En coordinación con el Ayuntamiento de Parral y del diputado Guillermo Ramírez, el organismo estatal destinó el recurso para crear tres nuevos planteles, mismos que se suman a cuatro techumbres metálicas, mobiliario y equipamiento diverso, en beneficio de miles de alumnas y alumnos de la región.

El director general del Ichife, Luis Iván Ortega Ornelas, encabezó la entrega de las obras junto al alcalde Salvador Calderón, autoridades educativas y representantes de las comunidades escolares.

Los centros beneficiados con la construcción de techumbres fueron la Primaria Indígena Mati-Sike, la Secundaria María Elisa Griensen Zambrano 3058, la Primaria Felipe Ángeles y la Primaria Insurgentes 2128.

Esto permitirá que el alumnado cuente con espacios para realizar actividades escolares, deportivas y cívicas con mayor protección ante las condiciones climáticas.

En cuanto al mobiliario y equipo escolar, se destinaron 800 mil pesos que mejorarán las condiciones de 17 instituciones educativas de Parral.

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