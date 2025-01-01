Destina SSPE fondo de inversión para la dignificación policial a través del programa Estímulos

Lunes 1ro de diciembre de 2025

Como parte del programa institucional de dignificación policial impulsado por la gobernadora Maru Campos y encabezado por el secretario de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Gilberto Loya, se anunció la entrega de estímulos económicos lo equivalente a una inversión de 592 mil pesos, que corresponden al tercer tetramestre de 2025, con el objetivo de reconocer el desempeño, valor y profesionalismo del personal operativo.

Los estímulos se otorgarán conforme a los tres ejes rectores establecidos por la Comisión del Servicio Profesional, Honor y Carrera: Disminución de la Incidencia Delictiva; Mejora Continua y Efectividad en Seguridad Vial; y Contribución a la Paz Penitenciaria.

La compensación económica se asignará por caso y no por número de elementos involucrados, a fin de garantizar una evaluación más justa y alineada a los resultados obtenidos.

En total, 80 elementos fueron seleccionados para recibir los estímulos del periodo agosto–noviembre los cuales 18 de Estado Mayor, 11 de Despliegue Policial y 11 de Inteligencia en el primer eje; 11 elementos de Movilidad en el segundo; y 9 custodios del Sistema Penitenciario en el tercer eje, provenientes del Cereso 2, 3, 4 y Cersai 1.

En esta edición, también será distinguido el Policía del Año 2025, reconocimiento otorgado a un elemento de la Subsecretaría de Estado Mayor que obtuvo la calificación más alta en su evaluación integral.

Este oficial recibirá un estímulo económico de 100 mil pesos, además de ser reconocido por su trayectoria y participación en intervenciones de alto riesgo que protegieron a la ciudadanía y a sus compañeros.

La SSPE reafirma que este reconocimiento impulsa a la corporación a seguir elevando sus estándares de servicio en 2026, con el compromiso, disciplina y vocación demostrados este año marcan la ruta a seguir. La institución continuará fortaleciendo la profesionalización y dignificación policial, porque con seguridad damos resultados.