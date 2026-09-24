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Jueves 24 de septiembre de 2026

Destituyen a delegado de la FGR en Guanajuato tras polémica por presunto megadecomiso de huachicol

Juan Francisco Vera fue destituido como delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Guanajuato, luego de la polémica generada por el aseguramiento de 59 millones de litros de combustible en una terminal de San José Iturbide que inicialmente fue presentado como un decomiso histórico de huachicol.

El caso comenzó a generar cuestionamientos después de que Grupo SIMSA, operador de la terminal, rechazara que el combustible fuera ilegal y asegurara que las instalaciones cuentan con permisos vigentes. La empresa sostuvo además que el hidrocarburo almacenado pertenecía a terceros y que su operación era lícita y verificable.

Aunque autoridades federales y estatales informaron el 17 de septiembre sobre el aseguramiento de los 59 millones de litros, la FGR posteriormente reconoció que aún debía acreditarse el origen y la legalidad del combustible. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló este jueves que la investigación sigue abierta y que la Fiscalía continúa revisando permisos antes de determinar si efectivamente se trató de huachicol.

Ante las dudas sobre la actuación inicial de la delegación estatal, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) atrajo el expediente para continuar con las investigaciones y determinar si existen delitos relacionados con hidrocarburos o defraudación fiscal.

El cateo había sido presentado como uno de los mayores golpes contra el robo de combustible en la entidad, al incluir además 10 tanques de almacenamiento y unidades de carga. Sin embargo, las inconsistencias posteriores y la defensa de la empresa colocaron bajo revisión la actuación de la representación de la FGR en Guanajuato.

Vera había asumido la delegación de la FGR en Guanajuato en enero de este año. Antes de ocupar ese cargo se desempeñó en áreas de análisis criminal y apoyo a la investigación dentro de la estructura federal de seguridad.

Hasta ahora, la FGR no ha concluido públicamente si los 59 millones de litros asegurados corresponden a combustible de procedencia ilícita, por lo que la investigación permanece abierta.

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