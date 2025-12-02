México

Destituyen a director de Desarrollo Rural en Camargo tras agredir a transportista durante protestas

Camargo, Chih.— El Gobierno Municipal de Camargo confirmó la destitución de Pedro Acosta Guevara, quien se desempeñaba como director de Desarrollo Rural, luego de que la semana pasada se viralizara un video en el que se observa al funcionario golpeando a un transportista en medio de las manifestaciones de agricultores por las reformas a la Ley de Aguas. Acosta también fungía como suplente del alcalde.

De acuerdo con la autoridad municipal, el ahora exfuncionario explicó desde el primer momento el contexto de lo ocurrido y aceptó su responsabilidad. No obstante, el presidente municipal Jorge Aldana señaló que su administración no tolerará actos de violencia cometidos por servidores públicos, por lo que se determinó darlo de baja de manera definitiva.

“No se puede tolerar ni normalizar la violencia, especialmente cuando se trata de servidores públicos”, enfatizó el alcalde.

La Presidencia Municipal reiteró que continuará trabajando para mantener el orden y garantizar el respeto durante las movilizaciones que aún se registran en diversos puntos del municipio.

El incidente que detonó la destitución ocurrió durante las protestas de transportistas y agricultores, cuando Pedro Acosta agredió con un puñetazo a uno de los manifestantes, quien además se encontraba de espaldas. El video del momento fue difundido ampliamente en redes sociales, lo que generó indignación y presionó para que se tomaran acciones inmediatas.

Con esta decisión, la administración municipal busca reafirmar su postura de cero tolerancia hacia cualquier forma de violencia dentro del servicio público.

