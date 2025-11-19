Destruyen pista de aterrizaje clandestina en Moris

Miércoles 19 de noviembre de 2025

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, en coordinación con el Ejército Mexicano dentro del Operativo Conjunto, localizaron y destruyeron una pista de aterrizaje clandestina en el paraje conocido como El Palmar, municipio de Moris.

Desde tempranas horas del martes, el personal policial y militar realizó un recorrido como parte de los trabajos de las Bases de Operaciones Interinstitucionales (células BOII), detectando una superficie plana y limpia con indicios de actividad reciente.

Presumiblemente utilizada para el aterrizaje y despegue de aeronaves pequeñas en operaciones clandestinas, la pista fue inhabilitada y destruida mediante zanjado, asegurando que no pudiera seguir siendo utilizada.