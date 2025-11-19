Destruyen pista de aterrizaje clandestina en Moris

14.15°C
Nubes
Chihuahua, Chihuahua
Miércoles 19 de noviembre de 2025
Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, en coordinación con el Ejército Mexicano dentro del Operativo Conjunto, localizaron y destruyeron una pista de aterrizaje clandestina en el paraje conocido como El Palmar, municipio de Moris.
Desde tempranas horas del martes, el personal policial y militar realizó un recorrido como parte de los trabajos de las Bases de Operaciones Interinstitucionales (células BOII), detectando una superficie plana y limpia con indicios de actividad reciente.
Presumiblemente utilizada para el aterrizaje y despegue de aeronaves pequeñas en operaciones clandestinas, la pista fue inhabilitada y destruida mediante zanjado, asegurando que no pudiera seguir siendo utilizada.
