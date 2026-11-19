Jueves 19 de noviembre de 2026

El Gobierno de Estados Unidos informó que durante 2026 ha detectado más de 30 mil vuelos sospechosos de drones en la frontera con México, presuntamente utilizados por organizaciones del narcotráfico para actividades de contrabando y vigilancia.

El secretario de Seguridad Interna estadounidense, Markwayne Mullin, dio a conocer la cifra mediante un testimonio escrito presentado ante el Comité de Seguridad Interna de la Cámara de Representantes.

El funcionario advirtió que los cárteles mexicanos continúan utilizando drones comerciales para sus operaciones y que el desarrollo de nuevas tecnologías podría incrementar su capacidad operativa.

Entre los avances tecnológicos mencionó cámaras de mayor resolución, autonomía de vuelo prolongada, sistemas resistentes a la interferencia de señales y mayor capacidad para transportar cargas.

Mullin también señaló que dentro de México se han utilizado drones armados en ataques contra autoridades y organizaciones criminales rivales, lo que representa un desafío adicional para las instituciones de seguridad.

Comparación con 2024

La cifra de 2026 contrasta con los datos presentados por el mismo departamento en julio de 2025, cuando informó al Congreso estadounidense que se habían registrado 27 mil vuelos sospechosos únicamente durante el segundo semestre de 2024.

Aunque los más de 30 mil vuelos detectados en 2026 corresponden a un periodo más amplio, no es posible establecer una reducción anual precisa, debido a que no se dispone de la cifra total de 2024 ni de periodos directamente comparables.

Las autoridades estadounidenses mantienen su preocupación por el uso de aeronaves no tripuladas en actividades del crimen organizado, particularmente ante el desarrollo de tecnologías que permiten ampliar su alcance y dificultar su detección.

Los vuelos reportados son clasificados como sospechosos por las autoridades estadounidenses, por lo que la cifra no significa que todos hayan sido confirmados como operaciones del narcotráfico.