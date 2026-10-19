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Lunes 19 de octubre de 2026

Detecta SSPE a 22 conductores ebrios y 177 vehículos a exceso de velocidad

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) reforzó los operativos de prevención y vigilancia vial, mediante los cuales detectó a 22 personas conduciendo en estado de ebriedad y 177 vehículos circulando a exceso de velocidad durante la semana del 12 al 18 de octubre.

Las acciones forman parte de la estrategia instruida por el secretario de Seguridad Pública Estatal, Luis Aguirre, para identificar conductas de riesgo, prevenir accidentes y fomentar una conducción responsable.

La dependencia informó que durante el mismo periodo se contabilizaron 228 accidentes viales, que dejaron un saldo de 39 personas lesionadas.

Tan solo durante el fin de semana fueron registrados 84 accidentes, aunque en estos hechos únicamente se reportaron tres personas lesionadas.

Ante estas cifras, la SSPE llamó a respetar los límites de velocidad, evitar conducir después de consumir alcohol y atender los señalamientos de tránsito.

La corporación señaló que mantendrá los operativos de vigilancia con el objetivo de reducir accidentes y proteger tanto a conductores como a peatones.

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