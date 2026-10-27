El Estado

23.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Martes 27 de octubre de 2026

Detecta USGS sismo de magnitud 3.0 en Manuel Benavides, Chihuahua

Un sismo de magnitud 3.0 fue registrado en la región de Manuel Benavides, Chihuahua, de acuerdo con información del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El organismo estadounidense ubicó el movimiento a 44 kilómetros al suroeste de Terlingua, Texas, en territorio chihuahuense y cerca de la comunidad de Álamos de San Antonio.

De acuerdo con los datos disponibles, el sismo ocurrió a las 13:47 horas, tiempo de Chihuahua, y tuvo una profundidad aproximada de 8.2 kilómetros.

El epicentro fue localizado en las coordenadas 28.944 de latitud y -103.782 de longitud, a unos cuatro kilómetros de Álamos de San Antonio, en el municipio de Manuel Benavides.

Hasta el momento, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) no reportaba el movimiento dentro de sus registros, mientras que tampoco se ha informado si fue percibido por habitantes de la región.

No existen reportes preliminares de daños materiales ni de personas lesionadas como consecuencia del movimiento telúrico.

Por su magnitud, el evento es considerado leve, aunque su registro confirma actividad sísmica en esta región del noreste del estado de Chihuahua.

Aumento salarial de 8% en IMSS tendrá impacto superior a 25 mil mdp

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

César Jáuregui llama al panismo nacional a alzar la voz y defender el debido proceso

Proyecta Municipio Panteón Municipal 5; costaría hasta 25 mdp

Entender para apoyar”: visitan regidores Adán Galicia y Cristina Treviño, gimnasio de box prime Boxing CUU

“Es un abuso y una tropelía lo que le están haciendo a César Jáuregui”: Ricardo Anaya
"Combatir al narcotráfico no es traicionar a la patria”: César Jáuregui advierte sobre riesgos de persecución política
Detienen a trabajador de FedEx por presunto desfalco de 8.4 millones de pesos
Persiste red de funcionarios ligados a Taddei en el INE tras su renuncia
Madres buscadoras identifican en Chihuahua a dos hombres reportados como desaparecidos
Partido Liberal reconoce triunfo de Lula; Flávio Bolsonaro mantiene impugnación
Sheinbaum y Lula acuerdan reunirse para fortalecer relación México-Brasil
Detienen en Camargo a hombre armado; intentó huir al ver a policías

Municipios

Más Noticias

Jornada violenta en Juárez: hallan tres cuerpos; uno estaba en una cajuela
Mantiene SSPE presencia permanente para reducción de accidentes viales
Derriban vivienda utilizada como “picadero” en Villa Juárez