Detecta USGS sismo de magnitud 3.0 en Manuel Benavides, Chihuahua

Martes 27 de octubre de 2026

Un sismo de magnitud 3.0 fue registrado en la región de Manuel Benavides, Chihuahua, de acuerdo con información del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El organismo estadounidense ubicó el movimiento a 44 kilómetros al suroeste de Terlingua, Texas, en territorio chihuahuense y cerca de la comunidad de Álamos de San Antonio.

De acuerdo con los datos disponibles, el sismo ocurrió a las 13:47 horas, tiempo de Chihuahua, y tuvo una profundidad aproximada de 8.2 kilómetros.

El epicentro fue localizado en las coordenadas 28.944 de latitud y -103.782 de longitud, a unos cuatro kilómetros de Álamos de San Antonio, en el municipio de Manuel Benavides.

Hasta el momento, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) no reportaba el movimiento dentro de sus registros, mientras que tampoco se ha informado si fue percibido por habitantes de la región.

No existen reportes preliminares de daños materiales ni de personas lesionadas como consecuencia del movimiento telúrico.

Por su magnitud, el evento es considerado leve, aunque su registro confirma actividad sísmica en esta región del noreste del estado de Chihuahua.