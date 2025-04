Detectan 13 gasolineras en Chihuahua que no se suman a estrategia nacional de estabilización de precios

Martes 15 de abril de 2025

A pesar de que más del 82 por ciento de las gasolineras del país han acatado la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina, en la ciudad de Chihuahua aún existen 13 estaciones de servicio que venden el litro de gasolina regular por encima del tope sugerido de 24 pesos, de acuerdo con datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Estas estaciones ofertan el combustible regular a precios que van desde $24.45 hasta $24.99 por litro, lo cual ha generado inconformidad entre los consumidores locales. Las estaciones señaladas pertenecen a las empresas Servicios Gasolineros de México SA de CV (Oxxo Gas), Petromax SA de CV, Guamco SA de CV y Servicio Ecológico de Chihuahua SA de CV.

Entre las más caras se encuentran las siete estaciones Oxxo Gas, ubicadas en:

• Calle 27 No. 1000

• Avenida Melchor Ocampo No. 3000

• Trasviña y Retes No. 5901

• Independencia y bulevar José Fuentes Mares s/n

• Heroico Colegio Militar No. 7303

• Carretera México–Cd. Juárez Tramo Chihuahua–El Sueco Km 31+498

• Zarco y Ricardo Flores Magón s/n

Además, Petromax opera tres estaciones con precios elevados en:

• Avenida de la Juventud No. 4300

• Lisboa No. 1201

• Villa Toscana y Cantera No. 9911

Guamco, por su parte, tiene dos estaciones en:

• Melchor Guaspe No. 4204

• Avenida Teófilo Borunda No. 3400

Y finalmente, una más en avenida Cristóbal Colón No. 10903, propiedad de Servicio Ecológico de Chihuahua.

Aunque la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha aclarado que no es obligatorio adherirse al precio máximo sugerido, muchas estaciones en el país lo han hecho voluntariamente como parte del esfuerzo por proteger el bolsillo de las familias mexicanas.

Durante su participación en la conferencia La Mañanera del Pueblo, el procurador Iván Escalante Ruiz informó que, hasta el 11 de abril, el precio promedio de la gasolina regular en México fue de $23.65, resultado de las medidas adoptadas en el marco de esta estrategia nacional.

Escalante destacó que cada semana se suman nuevas estaciones a la iniciativa, vendiendo por debajo del umbral de los 24 pesos, en cumplimiento con el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum de no incrementar el precio de los combustibles en términos reales.

Como parte del seguimiento, se han implementado seis operativos de verificación en estaciones de Chiapas, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Querétaro, coordinados por la Secretaría de Energía (Sener) en conjunto con dependencias como la ASEA, Profeco, Pemex, SAT, Sedena y SSPC.

“Revisamos que las gasolineras tengan sus permisos actualizados, los impactos ambientales, las medidas de seguridad y que vendan litros completos”, señaló Escalante.

Hasta ahora, estos operativos han resultado en la clausura de 34 estaciones por incumplimientos ambientales y de seguridad, así como en la inmovilización de 225 instrumentos por irregularidades en el despacho de combustible.

La Profeco reiteró que los operativos continuarán en más entidades para asegurar la transparencia y proteger a los consumidores.