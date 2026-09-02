Detectan anomalías por miles de millones de pesos en Gobierno federal; sancionan a más de 4 mil funcionarios

Miércoles 2 de septiembre de 2026

Ciudad de México.- El Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum revela irregularidades y deficiencias de control por miles de millones de pesos en obras públicas y programas federales, además de reportar sanciones contra 4 mil 193 servidores públicos desde el inicio de la administración.

Las revisiones realizadas por los Órganos Internos de Control (OIC) detectaron desde trabajos deficientes y obra pagada pero no ejecutada, hasta anomalías en programas de fertilizantes, becas, adquisición de alimentos y medicamentos.

Entre septiembre y diciembre de 2025 se concluyeron 405 actos de fiscalización, de los cuales 370 generaron mil 617 hallazgos y 4 mil 872 acciones preventivas y correctivas. Durante el primer semestre de 2026 se realizaron otros 497 actos, con mil 366 nuevos hallazgos.

Uno de los casos de mayor monto corresponde a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), donde fueron fiscalizados siete proyectos correspondientes a 2024 y 2025 por más de 11 mil 132 millones de pesos. Las revisiones señalaron trabajos mal ejecutados por mil 632 millones y 308.4 millones de pesos en obra pagada no ejecutada, monto que permanecía en proceso de aclaración.

Detectan anomalías por $609 millones en becas

En las Becas para el Bienestar, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reportó irregularidades por 609.4 millones de pesos.

La revisión identificó 67 mil 142 beneficiarios de educación superior que no pudieron ser acreditados mediante su registro en el Registro Nacional de Población e Identidad, a quienes se habían destinado 592.3 millones de pesos.

Además, el Banco del Bienestar tenía 95 mil 960 tarjetas sin entregar. En las cuentas relacionadas con mil 78 tarjetas que aparecían activas pese a no haber sido entregadas, fueron dispersados 8.6 millones de pesos.

Irregularidades en frijol y medicamentos

En el programa Alimentación para el Bienestar se detectaron deficiencias por 357.7 millones de pesos relacionadas con la compra de frijol, además de productos en mal estado, problemas de almacenamiento y diferencias entre inventarios físicos y registros contables.

También se documentó un caso de pagos indebidos por 73 millones de pesos a un particular, por el cual se emitió un Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y se presentó una denuncia penal.

En el sector salud, las revisiones derivaron en investigaciones por la sustracción de medicamentos de farmacias del IMSS e IMSS Bienestar para su comercialización irregular, además de problemas en adquisiciones de medicamentos, insumos y equipo médico.

Más de 4 mil servidores públicos sancionados

Entre octubre de 2024 y junio de 2026 fueron elaborados 14 mil 117 Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa y sancionados 4 mil 193 servidores públicos; 667 correspondieron a conductas consideradas graves.

Asimismo, fueron sancionados 84 particulares y se presentaron 105 denuncias penales. Entre septiembre de 2025 y junio de 2026 también fueron sancionadas 132 empresas proveedoras del Gobierno federal, de las cuales 99 fueron inhabilitadas.

Los datos forman parte de las acciones de fiscalización y control consignadas por el propio Gobierno federal en el Segundo Informe de Gobierno.