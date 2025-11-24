Detectan gasolinera de Jiménez entre las más caras del país: Profeco

Lunes 24 de noviembre de 2025

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) identificó esta semana a una gasolinera del municipio de Jiménez, Chihuahua, como una de las más caras del país en la venta de gasolina regular, de acuerdo con el reporte semanal “Quién es Quién en los Combustibles”.

Se trata de la estación JV, ubicada en la intersección de Mariano Jiménez y Prolongación de Calle Hidalgo, la cual registró un precio promedio de $24.10 por litro, posicionándose entre los más elevados a nivel nacional y a la par de marcas como Oxxo Gas, Petro Seven, Shell y Conoco.

Según la información presentada por Profeco en La Mañanera, el periodo evaluado —del 10 al 16 de noviembre de 2025— muestra que GJV Gasolinera mantiene un margen de ganancia de $2.85 por litro, uno de los más altos en la región norte.

El monitoreo semanal de Profeco forma parte de la estrategia del gobierno federal para transparentar los precios al consumidor y exhibir públicamente a las estaciones de servicio que mantienen costos por encima del promedio nacional o con márgenes considerados excesivos.