El Estado

28.24°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Martes 14 de octubre de 2025

Detectan graves irregularidades en 35 fraccionamientos de Cuauhtémoc: Desarrollo Urbano

Al menos 35 fraccionamientos que actualmente se desarrollan en la cabecera municipal de Cuauhtémoc presentan irregularidades graves, entre las que destaca la falta de permisos oficiales para llevar a cabo los proyectos habitacionales. Así lo dio a conocer Carolina Mendoza Márquez, directora de Desarrollo Urbano y Ecología Municipal.

De acuerdo con la funcionaria, muchos de estos desarrollos ni siquiera cuentan con la autorización del Ayuntamiento, pese a lo cual ya registran avances en la construcción de viviendas, lo que constituye una violación directa a las normas urbanísticas y de desarrollo. Por ello, el Municipio analiza alternativas legales para suspender las obras, una vez que se emitan las notificaciones correspondientes.

Mendoza Márquez destacó que algunos desarrolladores se respaldan únicamente en la supuesta aprobación del Ayuntamiento, sin cumplir con los requisitos legales establecidos para este tipo de proyectos. Esta omisión, explicó, pone en riesgo la seguridad jurídica de las personas interesadas en adquirir vivienda, al no existir garantías de calidad ni de cumplimiento con los servicios básicos.

“Es preocupante que, en muchos casos, ni siquiera se ha solicitado autorización formal. Y aún así, las obras están en proceso o incluso avanzadas”, señaló la titular de Desarrollo Urbano.

La funcionaria añadió que, en Cuauhtémoc, es común que particulares se involucren en el desarrollo de pequeños fraccionamientos, aprovechando que cuentan con terrenos suficientes. No obstante, es en este tipo de desarrollos donde se presenta el mayor número de irregularidades, al omitirse trámites clave como el dictamen de uso de suelo, impacto ambiental, factibilidad de servicios o estudios de movilidad.

Asimismo, señaló que las grandes inmobiliarias también han aprovechado la limitada capacidad del Municipio para realizar inspecciones y supervisar adecuadamente los proyectos, lo que ha derivado en la ejecución de obras sin la tramitología correspondiente.

Este tipo de omisiones, advirtió Mendoza Márquez, derivan en perjuicios graves para los compradores, ya que al momento de entregar los fraccionamientos a la autoridad municipal se detectan fallas estructurales, deficiencias en los servicios básicos, ausencia de áreas de equipamiento, y en general, baja calidad en las construcciones.

Ante esta situación, la directora de Desarrollo Urbano hizo un llamado a la población a no dejarse llevar únicamente por precios atractivos al momento de adquirir una vivienda, ya que esto puede ser reflejo de construcciones deficientes o de zonas habitacionales que no cumplen con la normativa.

Además, reiteró que la dependencia a su cargo ofrece asesoría gratuita a quienes estén interesados en desarrollar o adquirir una vivienda, brindando información sobre las características legales, técnicas y de servicios que debe reunir todo fraccionamiento aprobado.

Diputadas presentan iniciativa para tipificar ataques con ácido como violencia de género en Chihuahua

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Hotel San Miguel: Su Opción Inteligente y Segura en Ciudad Juárez

El Hotel San Miguel ofrece una inigualable cercanía a los puntos de interés más importantes de la ciudad, facilitando su movilidad y ahorrándole tiempo y estrés:

Fuerte operativo en el penal de Aquiles Serdán durante la madrugada

Buscan a Ercilia Perea Peña, desaparecida desde hace cuatro días en Chihuahua capital

Impulsa Nancy “La China” Frías educación para prevenir el maltrato animal
Vocera del Municipio de Chihuahua rechaza acusaciones de ex candidatos de Morena
Productores bloquean carretera Ahumada-Ciudad Juárez en protesta por crisis del campo
No importan los colores, lo importante es representar a las mujeres: Joss Vega y Nancy Frías
Refuerza SSPE coordinación para atender el desplazamiento forzado interno en Chihuahua
Aprueba Estado obras del Programa Especial de Infraestructura Hidroagrícola 2025
Propone Rosana Díaz reforma para garantizar el derecho a la vivienda en el Estado
Aprueba Congreso ampliación de fundo de legal de cabeceras municipales de Janos y de Guadalupe

Municipios

Más Noticias

Condenan a 38 años de prisión a hombre por delito contra menor en Chihuahua
Andrea Chávez responde al PRIAN: “No necesito que me quieran, tengo el amor franco del pueblo de Chihuahua”
Campesinos toman oficinas de SADER en protesta contra Benjamín Carrera por incumplimiento de apoyos al campo