Detectan graves irregularidades en 35 fraccionamientos de Cuauhtémoc: Desarrollo Urbano

Martes 14 de octubre de 2025

Al menos 35 fraccionamientos que actualmente se desarrollan en la cabecera municipal de Cuauhtémoc presentan irregularidades graves, entre las que destaca la falta de permisos oficiales para llevar a cabo los proyectos habitacionales. Así lo dio a conocer Carolina Mendoza Márquez, directora de Desarrollo Urbano y Ecología Municipal.

De acuerdo con la funcionaria, muchos de estos desarrollos ni siquiera cuentan con la autorización del Ayuntamiento, pese a lo cual ya registran avances en la construcción de viviendas, lo que constituye una violación directa a las normas urbanísticas y de desarrollo. Por ello, el Municipio analiza alternativas legales para suspender las obras, una vez que se emitan las notificaciones correspondientes.

Mendoza Márquez destacó que algunos desarrolladores se respaldan únicamente en la supuesta aprobación del Ayuntamiento, sin cumplir con los requisitos legales establecidos para este tipo de proyectos. Esta omisión, explicó, pone en riesgo la seguridad jurídica de las personas interesadas en adquirir vivienda, al no existir garantías de calidad ni de cumplimiento con los servicios básicos.

“Es preocupante que, en muchos casos, ni siquiera se ha solicitado autorización formal. Y aún así, las obras están en proceso o incluso avanzadas”, señaló la titular de Desarrollo Urbano.

La funcionaria añadió que, en Cuauhtémoc, es común que particulares se involucren en el desarrollo de pequeños fraccionamientos, aprovechando que cuentan con terrenos suficientes. No obstante, es en este tipo de desarrollos donde se presenta el mayor número de irregularidades, al omitirse trámites clave como el dictamen de uso de suelo, impacto ambiental, factibilidad de servicios o estudios de movilidad.

Asimismo, señaló que las grandes inmobiliarias también han aprovechado la limitada capacidad del Municipio para realizar inspecciones y supervisar adecuadamente los proyectos, lo que ha derivado en la ejecución de obras sin la tramitología correspondiente.

Este tipo de omisiones, advirtió Mendoza Márquez, derivan en perjuicios graves para los compradores, ya que al momento de entregar los fraccionamientos a la autoridad municipal se detectan fallas estructurales, deficiencias en los servicios básicos, ausencia de áreas de equipamiento, y en general, baja calidad en las construcciones.

Ante esta situación, la directora de Desarrollo Urbano hizo un llamado a la población a no dejarse llevar únicamente por precios atractivos al momento de adquirir una vivienda, ya que esto puede ser reflejo de construcciones deficientes o de zonas habitacionales que no cumplen con la normativa.

Además, reiteró que la dependencia a su cargo ofrece asesoría gratuita a quienes estén interesados en desarrollar o adquirir una vivienda, brindando información sobre las características legales, técnicas y de servicios que debe reunir todo fraccionamiento aprobado.