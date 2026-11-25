Miércoles 25 de noviembre de 2026

Una intrusión informática expuso información no clasificada en una red que utilizan la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) de Estados Unidos para analizar materiales de acceso público.

La ODNI informó que sus sistemas clasificados permanecieron protegidos y que sus operaciones críticas continuaron con normalidad. La CIA no emitió comentarios sobre el incidente.

Hasta el momento se desconoce qué datos específicos quedaron expuestos, cuál fue el alcance de la intrusión y quién fue responsable.