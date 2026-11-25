5.46°C
Cielo Claro
Chihuahua, Chihuahua
Miércoles 25 de noviembre de 2026
Una intrusión informática expuso información no clasificada en una red que utilizan la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) de Estados Unidos para analizar materiales de acceso público.
La ODNI informó que sus sistemas clasificados permanecieron protegidos y que sus operaciones críticas continuaron con normalidad. La CIA no emitió comentarios sobre el incidente.
Hasta el momento se desconoce qué datos específicos quedaron expuestos, cuál fue el alcance de la intrusión y quién fue responsable.
Síguenos en redes sociales
Lo Más Popular Hoy
Aquiles Speedway Park corona a sus campeones en el Gran Premio Charly Gómez Reza, La Leyenda El cierre de temporada reunió a los mejores pilotos de las siete categorías; Alonso Reynosa, Filiberto Guerra, Israel Barragán, Meny Pérez y Elio Becerra destacaron entre los campeones de la campaña