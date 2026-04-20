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Lunes 20 de abril de 2026

Detectan narcolaboratorio en la sierra de Chihuahua; sería operado por el Cártel de Sinaloa

Un narcolaboratorio de gran escala localizado en la sierra del estado de Chihuahua era presuntamente operado por el Cártel de Sinaloa, informaron autoridades estatales.

El hallazgo fue resultado de un operativo conjunto entre la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y la Secretaría de la Defensa Nacional, en una zona de difícil acceso en el municipio de Morelos, en los límites con el estado de Sinaloa.

De acuerdo con el fiscal general, César Jáuregui Moreno, se trata de uno de los centros de producción de drogas sintéticas más grandes detectados en el país, con infraestructura sofisticada destinada a la elaboración de metanfetaminas.

El complejo estaba ubicado a aproximadamente seis horas del poblado más cercano y contaba con dos campamentos distribuidos en al menos seis áreas. En el lugar fueron asegurados hornos, calderas, condensadores, contenedores de gran capacidad, sustancias químicas y más de un centenar de cilindros de gas, entre otros insumos.

Las autoridades estiman que el sitio podría haber sido operado por entre 50 y 100 personas, y que su producción estaba destinada a la distribución en distintas regiones del país.

El descubrimiento fue posible tras varios meses de investigación y el uso de tecnología aérea; sin embargo, se presume que los responsables huyeron antes del aseguramiento, posiblemente alertados por vigilantes.

El caso fue turnado a la Fiscalía General de la República, instancia que continuará con las investigaciones por tratarse de delitos del orden federal.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas.

Descartan participación de agentes de EU en operativo de narcolaboratorio en Chihuahua

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