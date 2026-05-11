Detectan nuevos casos de hantavirus en pasajeros de crucero; suman tres fallecidos

Lunes 11 de mayo de 2026

Las autoridades sanitarias internacionales confirmaron este lunes nuevos casos de hantavirus entre pasajeros evacuados del crucero MV Hondius, mientras distintos países aceleran las labores de repatriación y aislamiento de personas que viajaban a bordo de la embarcación afectada por un brote que ya ha dejado al menos tres personas fallecidas.

Una mujer francesa evacuada desde España dio positivo al virus y su estado de salud se deterioró durante la noche, informó la ministra de Salud de Francia, Stéphanie Rist.

La funcionaria detalló que la paciente formaba parte de un grupo de cinco ciudadanos franceses trasladados el domingo a París y comenzó a presentar síntomas durante el vuelo de regreso.

En Estados Unidos, autoridades sanitarias confirmaron que uno de los 17 pasajeros repatriados desde el crucero y trasladados a Nebraska también dio positivo por hantavirus, aunque hasta el momento permanece sin síntomas graves. Otro pasajero estadounidense presentó síntomas leves.

El crucero permanecía anclado en las Islas Canarias mientras continuaban las operaciones de evacuación.

La ministra de Sanidad de España, Mónica García, informó que aún permanecen 54 personas a bordo del barco, de las cuales 22 serán trasladadas a los Países Bajos en las próximas horas.

Los otros 32 ocupantes, integrantes de la tripulación, permanecerán en la embarcación, que navegará hacia territorio neerlandés una vez concluido el proceso.

Durante una conferencia en el puerto de Granadilla, en Tenerife, la funcionaria explicó que inicialmente estaban programados vuelos hacia Australia y Países Bajos; sin embargo, todos los pasajeros restantes serán enviados finalmente a territorio neerlandés.

Hasta ahora, 94 pasajeros de 19 países han sido evacuados del crucero desde el inicio de la operación internacional.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud confirmó siete casos positivos de hantavirus andino entre los pasajeros.

El organismo precisó que existen otros dos casos sospechosos que permanecen bajo análisis, incluyendo el de una persona que murió antes de poder ser diagnosticada oficialmente.

Con ello, el brote suma actualmente nueve casos reportados —siete confirmados y dos probables— además de tres fallecimientos relacionados con el virus.

Las autoridades sanitarias mantienen vigilancia epidemiológica sobre los pasajeros repatriados mientras continúan los protocolos de aislamiento para evitar una mayor propagación del brote.