Miércoles 18 de noviembre de 2026

La Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó presuntas triangulaciones de recursos públicos por 1,793.9 millones de pesos, relacionadas con proveedores del Gobierno de Nuevo León, que habrían beneficiado principalmente al despacho Firma Jurídica y Fiscal Abogados (FJyFA), vinculado al gobernador Samuel García y a su padre, Samuel Orlando García.

Los nuevos hallazgos se suman a las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), dadas a conocer el pasado 30 de octubre, sobre presuntas transferencias por al menos 728.13 millones de pesos mediante proveedores gubernamentales.

Durante la presentación de los resultados de la revisión de las cuentas públicas de 2025 ante la Comisión de Vigilancia del Congreso local, el auditor Alejandro Reynoso señaló que se identificaron 786 depósitos a proveedores y contratistas, relacionados con transferencias por 1,696.6 millones de pesos hacia un despacho jurídico y fiscal.

Según el informe presentado, estas operaciones habrían generado rendimientos por 418.8 millones de pesos para el despacho señalado.

El auditor no mencionó directamente al gobernador ni identificó por nombre al despacho, aunque hizo referencia a un funcionario público de primer nivel.

Entre las operaciones observadas también destacan movimientos relacionados con el DIF de Nuevo León y el proveedor Don Cacahuato. De acuerdo con la revisión, recursos transferidos a cinco empresas presuntamente vinculadas terminaron en un despacho jurídico, con 23.2 millones de pesos movilizados en apenas ocho días.

El informe también hizo referencia a una empresa de cosméticos, sin identificar directamente a Mariana Rodríguez, esposa del gobernador y titular de Amar a Nuevo León.

Las observaciones se suman a investigaciones periodísticas publicadas desde 2024 sobre posibles vínculos financieros entre contratistas estatales y el despacho familiar del mandatario.

Hasta el momento, los señalamientos corresponden a hallazgos y presuntas irregularidades financieras, por lo que no constituyen por sí mismos una resolución definitiva sobre responsabilidades administrativas o penales.