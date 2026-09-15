Detectan sismo de magnitud 3.4 durante derrumbe en mina de Santa Bárbara

Martes 15 de septiembre de 2026

Un sismo de magnitud 3.4 fue registrado durante la madrugada del domingo en las inmediaciones de Santa Bárbara, prácticamente en el mismo periodo en que ocurrió el colapso del tiro de mina conocido como “La Flauta”, donde cuatro personas perdieron la vida.

De acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional (SSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 1:54:29 horas, con epicentro a 22 kilómetros al suroeste de Parral y una profundidad aproximada de cinco kilómetros.

El punto registrado se localiza en una zona cercana al municipio de Santa Bárbara. Hasta el momento, no se han reportado daños adicionales ni personas que hayan percibido el movimiento.

Durante esas mismas horas se registró el derrumbe en el sector Clarines, donde cuatro gambusinos quedaron atrapados al interior de la mina. Tras varias horas de labores de rescate, autoridades localizaron los cuerpos de las cuatro personas sin vida.

Hasta ahora, no existe información oficial que permita establecer una relación directa entre el sismo y el derrumbe, por lo que permanece sin determinar si ambos acontecimientos estuvieron vinculados o se produjeron de manera independiente.