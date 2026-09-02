Detectan sismo de magnitud 4.0 en zona de Julimes

Miércoles 2 de septiembre de 2026

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró un sismo de magnitud 4.0 en los límites del municipio de Julimes, en una zona cercana a Aldama y Ojinaga.

El movimiento ocurrió la mañana del 1 de septiembre, a las 8:33 horas, con epicentro aproximadamente a 94 kilómetros al noreste de Pedro Meoqui y una profundidad de 5 kilómetros.

De acuerdo con la información disponible, el epicentro se localizó lejos de zonas urbanas y hasta el momento no se reportan daños ni afectaciones relacionadas con el movimiento telúrico.