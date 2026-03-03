El Estado

27.46°C

Muy Nuboso

Chihuahua, Chihuahua

Martes 3 de marzo de 2026

Detención de “El Chivis”: refuerzo de seguridad en la Fiscalía del Distrito Norte tras captura del presunto líder de “La Empresa”

Martín Galindo Moncayo, alias “El Chivis”, presunto líder del grupo delictivo “La Empresa”, permanece esta mañana en las instalaciones de la Fiscalía del Distrito Norte, ubicadas en el eje vial Juan Gabriel, bajo estricta vigilancia de agentes ministeriales.

La policía ministerial desplegó unidades blindadas tipo “Black Mamba” y agentes fuertemente armados en todo el perímetro del edificio de la FGE y sus alrededores, como medida preventiva ante posibles ataques, luego de la detención de Galindo Moncayo.

Se informó que en las próximas horas será trasladado a la Ciudad Judicial para una audiencia inicial, en la que se le darán a conocer oficialmente las acusaciones que enfrenta por parte de la Fiscalía General del Estado.

El operativo de seguridad refleja la importancia de la detención, dada la presunta posición de Galindo Moncayo dentro del grupo delictivo y el riesgo que podría implicar su traslado o presencia en la Fiscalía.

Bajo fuerte resguardo militar, sepultan a “El Mencho” en Zapopan

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Arranca Semana de Salud con exitosa jornada de donación altruista de sangre; 50 chihuahuenses contribuyen a salvar vidas

Reconoce Síndica logros de la Gobernadora Maru Campos previo a su Cuarto Informe

Bajo fuerte resguardo militar, sepultan a “El Mencho” en Zapopan

Rancho Izaguirre: el hilo conductor que llevó a la captura y muerte de "El Mencho"
España niega el uso de sus bases militares a EE. UU. para ataques contra Irán
Cuba enfrenta crisis energética y Díaz-Canel llama a una “transformación urgente” del modelo económico
Imputan a Karina Barrón y dos personas más por extorsión y falsedad de declaraciones
Vuelve a ser tema Laisha Michelle Oseguera González tras funeral de “El Mencho”
Detienen a cuatro presuntos integrantes de Los Mayos en Aldama con arsenal asegurado
Participa Personal de Sindicatura en la Campaña de Donación de Sangre Altruista
IMSS-Bienestar ofrece hasta 55 mil pesos a médicos especialistas para ampliar cobertura en zonas marginadas

Municipios

Más Noticias

México iniciará credencialización para el sistema universal de salud el 2 de abril
“El Mencho”, capo humilde de huaraches, supervisaba entrenamiento de sicarios en Jalisco
Estudiante italiano resulta agredido durante el funeral de "El Mencho" en Guadalajara