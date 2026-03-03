Detención de “El Chivis”: refuerzo de seguridad en la Fiscalía del Distrito Norte tras captura del presunto líder de “La Empresa”

Martes 3 de marzo de 2026

Martín Galindo Moncayo, alias “El Chivis”, presunto líder del grupo delictivo “La Empresa”, permanece esta mañana en las instalaciones de la Fiscalía del Distrito Norte, ubicadas en el eje vial Juan Gabriel, bajo estricta vigilancia de agentes ministeriales.

La policía ministerial desplegó unidades blindadas tipo “Black Mamba” y agentes fuertemente armados en todo el perímetro del edificio de la FGE y sus alrededores, como medida preventiva ante posibles ataques, luego de la detención de Galindo Moncayo.

Se informó que en las próximas horas será trasladado a la Ciudad Judicial para una audiencia inicial, en la que se le darán a conocer oficialmente las acusaciones que enfrenta por parte de la Fiscalía General del Estado.

El operativo de seguridad refleja la importancia de la detención, dada la presunta posición de Galindo Moncayo dentro del grupo delictivo y el riesgo que podría implicar su traslado o presencia en la Fiscalía.