Detención de exfuncionario de Sinaloa impactará marcha de Morena en Chihuahua: Daniela Álvarez

Viernes 15 de mayo de 2026

La dirigente estatal del Partido Acción Nacional en Chihuahua, Daniela Álvarez, aseguró que la entrega a autoridades de Estados Unidos del exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Miranda Sánchez, así como el congelamiento de cuentas de Rubén Rocha Moya por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, tendrán impacto en la marcha convocada por Morena en Chihuahua.

Álvarez afirmó que estos hechos representan “pruebas contundentes” que, aseguró, rebasan cualquier intento de distracción política y consideró que la movilización busca desviar la atención de los señalamientos que presuntamente vinculan a integrantes de Morena con el crimen organizado.

La dirigente panista también advirtió que cuentan con reportes sobre la posible llegada de grupos de “choque” provenientes del sur del país para participar en la manifestación.

Ante ello, hizo un llamado a la ciudadanía para no caer en provocaciones y mantener la prudencia durante el desarrollo de la movilización.

La marcha convocada por Morena está programada para este sábado en Chihuahua y ha generado diversas reacciones entre actores políticos locales.