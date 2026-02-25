México

27.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 25 de febrero de 2026

Detenidos en operativo contra “El Mencho” aseguran ser inocentes

Dos hombres detenidos durante el operativo que resultó en la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, declararon ante la Fiscalía General de la República (FGR) que fueron confundidos con miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y aseguraron no portar armas al momento de su captura.

Los detenidos, identificados como Genaro y Andrés, enfrentan cargos por delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo del Ejército. Según la FGR, comparecieron ayer ante la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, mediante videoconferencia desde la sede de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Durante la audiencia, los imputados solicitaron dictámenes periciales de dactiloscopía y rodizonato de sodio para demostrar su inocencia. Genaro relató que fueron detenidos por militares, golpeados y trasladados en helicóptero a instalaciones federales, donde fueron sometidos a humillaciones y obligados a identificar a presuntos miembros del CJNG, de los cuales afirmó no conocer a ninguno.

Los fiscales solicitaron que la diligencia continuara a puerta cerrada, como lo permite la ley en casos de delincuencia organizada, por lo que se desconoce si los detenidos decidirán definir su situación legal en esa misma audiencia o en un plazo de hasta 144 horas.

Reportan muerte de presunto integrante del CJNG durante operativo en Tapalpa

