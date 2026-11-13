Detiene ICE a niño haitiano de 8 años y lo separa de su familia en Estados Unidos

Viernes 13 de noviembre de 2026

Un niño haitiano de ocho años fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) durante una cita migratoria en San Diego, pese a encontrarse acompañado de su tío y otros familiares que aseguraban tener su custodia.

El caso generó controversia después de difundirse un video de 36 segundos en el que varios agentes escoltan al menor hacia un ascensor. Las imágenes provocaron cuestionamientos sobre el posible uso de esposas o dispositivos de sujeción, situación que las autoridades no han confirmado.

El menor vivía desde 2019 con su familia en Estados Unidos. Su tío, Edmard Volmy, explicó que asumió su cuidado después de que el padre del niño fuera deportado en 2025. Aseguró que contaba con una carta notariada mediante la cual el padre lo designaba como responsable del menor.

Sin embargo, las autoridades migratorias rechazaron el documento al considerar que era necesaria una orden judicial de tutela y clasificaron al niño como menor extranjero no acompañado.

El Departamento de Seguridad Nacional justificó la decisión al señalar que buscaba garantizar la seguridad del niño, por lo que fue trasladado a la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados.

La detención ocurrió el 4 de noviembre, cuando la familia acudió a una cita de seguimiento migratorio. Según el abogado Robert Ferretti, el menor fue separado de sus familiares y posteriormente informado de que sería enviado a un centro de acogida.

Legisladores demócratas de California solicitaron explicaciones al Gobierno de Donald Trump sobre las condiciones de la detención, el paradero del menor y las medidas para lograr su reunificación familiar.

El caso también reavivó el debate sobre las políticas migratorias estadounidenses, particularmente después de que la administración Trump revocara en julio el Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos haitianos.

“Solo lloraba y suplicaba regresar a casa”, relató Volmy después de comunicarse con su sobrino mediante una videollamada.

La familia exige que el niño sea devuelto a su hogar, mientras organizaciones defensoras de migrantes cuestionan la decisión de separarlo de sus cuidadores en lugar de permitir que permaneciera con ellos durante su proceso migratorio.