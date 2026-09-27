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Domingo 27 de septiembre de 2026

Detiene ICE en El Paso a exfuncionario de César Duarte

El Paso, Texas.— Adrián Dozal Dozal, quien se desempeñó como director de Recursos Humanos y coordinador administrativo de la Secretaría de Hacienda durante la administración del exgobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez, fue detenido por autoridades migratorias de Estados Unidos en El Paso, Texas.

De acuerdo con información atribuida al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), la detención ocurrió el pasado 21 de septiembre y estuvo a cargo de elementos de Operaciones de Detención y Deportación (ERO) en El Paso.

La información difundida señala que Dozal Dozal se encontraba de manera irregular en territorio estadounidense y que sería requerido en México por su presunta relación con un desfalco.

El exfuncionario formó parte de la estructura administrativa de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado durante el sexenio de César Duarte Jáquez.

Tras su detención, Dozal Dozal quedó bajo custodia de las autoridades estadounidenses, mientras se desarrollan los procedimientos migratorios correspondientes para determinar su deportación a México.

Hasta el momento, la información difundida no precisa la fecha en que podría concretarse su retorno al país ni detalla en qué expediente o procedimiento judicial mexicano estaría relacionado.

El caso adquiere relevancia debido a los distintos procesos e investigaciones iniciados en Chihuahua por presuntos actos de corrupción y desvío de recursos públicos relacionados con funcionarios de la administración estatal 2010-2016.

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