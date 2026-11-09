Detiene SSPE a 159 personas en una semana durante operativos de seguridad en Chihuahua

Lunes 9 de noviembre de 2026

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó que, del 1 al 8 de noviembre, fueron detenidas 159 personas identificadas por la corporación como generadoras de violencia, como resultado de operativos de vigilancia, investigación y combate a la delincuencia desplegados en distintas regiones de Chihuahua.

De acuerdo con el balance semanal, 65 de las detenciones estuvieron relacionadas con investigaciones por delitos del fuero común y federal, mientras que el resto derivó de las distintas acciones operativas desarrolladas por la Policía del Estado.

Durante este periodo, los agentes aseguraron 35 vehículos, de los cuales 15 contaban con reporte de robo, además de más de 1.1 kilogramos de diversas drogas, tres armas de fuego, 254 cartuchos y ocho cargadores.

Entre las intervenciones relevantes destacan las realizadas en Chihuahua capital, donde fueron detenidas dos personas presuntamente relacionadas con las investigaciones por la privación ilegal de la libertad de integrantes de una familia en Ciudad Juárez.

Como parte de estas diligencias, las autoridades también localizaron y aseguraron una camioneta de reciente modelo que estaría vinculada con el caso.

La dependencia destacó que la Plataforma Centinela permitió obtener información para identificar personas, reconstruir movimientos y ubicar vehículos relacionados con distintas investigaciones.

Operativos en municipios de la región serrana y fronteriza

En Coyame del Sotol, elementos estatales realizaron despliegues terrestres y aéreos para atender reportes ciudadanos sobre la presencia de personas armadas.

Por otra parte, en Temósachic fueron recuperadas tres camionetas modelo 2026 que contaban con reportes de robo en Estados Unidos.

En Santa Bárbara, agentes estatales detuvieron a dos hombres que portaban armas de fuego y que presuntamente estarían relacionados con daños ocasionados a infraestructura de videovigilancia de la Plataforma Centinela.

Durante esta intervención fueron asegurados armamento, municiones, equipo táctico y vehículos presuntamente vinculados con actividades delictivas.

Asimismo, en el municipio de Uriachi se desplegaron operativos que permitieron recuperar tres vehículos con reporte de robo.

La SSPE señaló que estas acciones forman parte de una estrategia regional de seguridad que contempla intervenciones diferenciadas según las condiciones de cada municipio, mediante presencia policial, labores de inteligencia y herramientas tecnológicas.

La dependencia reiteró que continuará con los operativos de prevención y combate a la delincuencia en distintas zonas del estado, con el objetivo de fortalecer la seguridad y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con delitos de alto impacto.