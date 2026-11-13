Detiene SSPE a dos hombres y asegura armas y presuntas drogas en Chihuahua

Viernes 13 de noviembre de 2026

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) detuvieron a dos hombres y aseguraron dos armas de fuego, cargadores, cartuchos útiles y diversas sustancias con características similares a distintos narcóticos, durante un operativo realizado en las inmediaciones de Tabalaopa y la avenida Diana Laura Riojas de Colosio, en la ciudad de Chihuahua.

La intervención se derivó de un reporte recibido a través del número de emergencias 9-1-1, en el que se alertó sobre la presencia de personas presuntamente armadas a bordo de un vehículo Nissan Versa blanco. Con apoyo de las cámaras de videovigilancia y unidades desplegadas en la zona, los agentes ubicaron un automóvil que coincidía con las características señaladas y le marcaron el alto.

Durante la inspección al conductor, los elementos localizaron una pistola Glock calibre 9 milímetros, con un cargador abastecido con 15 cartuchos útiles, así como dos cargadores adicionales que contenían 16 cartuchos del mismo calibre.

Posteriormente, al revisar el vehículo, los agentes encontraron una segunda arma de fuego, tipo pistola, calibre .25, con cinco cartuchos útiles, además de diversas bolsas y envoltorios con sustancias de distintas características.

En total, fueron aseguradas dos armas cortas, cuatro cargadores y 36 cartuchos útiles: 31 calibre 9 milímetros y cinco calibre .25.

Respecto a las sustancias, se contabilizaron aproximadamente 415 gramos de una sustancia con características similares al cristal, nueve gramos de un polvo blanco con características similares a la cocaína y 95 gramos de hierba seca con características similares a la marihuana.

Los dos hombres, identificados como Felipe Manuel L.C e Ivan D.C, fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, junto con el vehículo y los indicios asegurados, para las investigaciones correspondientes.

El Secretario de Seguridad, Luis Aguirre, reiteró que estas acciones forman parte de los recorridos de reforzamiento táctico en zonas de atención prioritaria de la capital, con el propósito de prevenir hechos delictivos y fortalecer la seguridad de la ciudadanía.