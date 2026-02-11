El Estado

°C

Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 11 de febrero de 2026

Detiene SSPE a dos sujetos armados tras persecución en Ojinaga

Elementos de la Policía de Despliegue de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) realizaron la detención de Luis Enrique H. G. y Juan Manuel S. R., a quienes se les aseguraron dos armas de fuego, en el municipio de Ojinaga.

Los hechos ocurrieron durante la tarde en la colonia Lindavista, cuando los agentes realizaban recorridos de seguridad y vigilancia, y detectaron un vehículo Pontiac que circulaba a exceso de velocidad y realizaba maniobras peligrosas.

Ante dicha conducta, los policías intentaron realizar la intervención correspondiente; sin embargo, el conductor aceleró y emprendió la huida, poniendo en riesgo a peatones y a otros automovilistas. Durante la persecución, los sujetos arrojaron ponchallantas desde el vehículo para intentar evadir a la autoridad.

La persecución concluyó cuando los tripulantes perdieron el control del automóvil y se impactaron contra un camellón, tras lo cual descendieron del vehículo e intentaron huir de manera pedestre, sin éxito, ya que fueron alcanzados de inmediato por los elementos policiales.

Al realizarles una inspección, se les aseguraron dos armas de fuego tipo pistola, así como dos cargadores, cada uno abastecido con 16 cartuchos útiles. Además en el vehículo se localizaron diversos ponchallantas.

Los detenidos, el vehículo y lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público, a fin de continuar con las investigaciones correspondientes.

Este hecho reflejó la efectividad y preparación de los elementos de la Policía de Despliegue, quienes aplicaron los protocolos operativos adecuados para lograr la detención de dos presuntos generadores de violencia, como parte de la estrategia de Seguridad Pública impulsada por Gilberto Loya, bajo la premisa de que con seguridad damos resultados.

Señalan omisiones de Vizsla Silver tras secuestro de 11 personas en Concordia; cinco han sido halladas sin vida

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

El Colegio de Ingenieros en Ecología lamenta el fallecimiento de Jesús Antonio de la O Valdez

Invierte el Gobierno Municipal más de 1.6 mdp en infraestructura educativa de kinder y primaria: Reg. Myrna Monge

Inicia entrega de tarjetas Bienestar en Juárez

Asesinan a Sergio Cázares Zambada, sobrino de “El Mayo”, en Culiacán
Inauguran SEyD y Ayuntamiento de Matamoros barda perimetral de Secundaria
Inicia Gobierno del Estado proceso de Indicación Geográfica del vino, carne, nuez y durazno chihuahuenses
Anuncia Desarrollo Humano nuevas vacantes laborales para personas con discapacidad y adultos mayores
Ofrece Cejum taller de repostería para fortalecer autonomía de mujeres en situación de violencia
Avanza en comisiones del Senado dictamen para jornada laboral de 40 horas
PCE reduce 20% deuda histórica y proyecta abasto de medicamentos de 92% en 2026
NOTAM declaró espacio aéreo de defensa nacional en El Paso; vuelos quedaron en tierra

Municipios

Más Noticias

SAT vigilará con mayor rigor gastos en tarjetas; fijan topes que obligan a aviso
Salud federal da por controlado brote de sarampión en Chihuahua tras aplicar 1.8 millones de vacunas
Reabre FAA espacio aéreo en El Paso; vuelos se reanudan con normalidad