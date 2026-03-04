Detiene SSPE a masculino armado en Ciudad Juárez

Miércoles 4 de marzo de 2026

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de la Subsecretaría de Despliegue Policial, detuvieron a un masculino por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en Ciudad Juárez, tras asegurarle un arma tipo subfusil calibre 9 milímetros y un cargador abastecido, durante acciones de vigilancia en el Distrito Riveras.

La intervención se registró el 3 de marzo en el fraccionamiento Riveras del Bravo, donde elementos del Despliegue Policial Zona Norte actuaron como primeros respondientes. En el lugar fue detenido Jesús L.S, de 34 años de edad, originario de Torreón y con residencia en esta ciudad.

Durante la inspección correspondiente se le aseguró un arma de fuego tipo subfusil calibre 9 mm, sin número de serie ni marca visible, así como un cargador de plástico color negro del mismo calibre.

El detenido y lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para el seguimiento de las investigaciones correspondientes.

La SSPE reafirma su compromiso de mantener operativos permanentes en la Zona Norte para prevenir delitos y fortalecer la seguridad de las familias juarenses.