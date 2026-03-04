El Estado

19.91°C

Muy Nuboso

Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 4 de marzo de 2026

Detiene SSPE a masculino armado en Ciudad Juárez

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de la Subsecretaría de Despliegue Policial, detuvieron a un masculino por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en Ciudad Juárez, tras asegurarle un arma tipo subfusil calibre 9 milímetros y un cargador abastecido, durante acciones de vigilancia en el Distrito Riveras.

La intervención se registró el 3 de marzo en el fraccionamiento Riveras del Bravo, donde elementos del Despliegue Policial Zona Norte actuaron como primeros respondientes. En el lugar fue detenido Jesús L.S, de 34 años de edad, originario de Torreón y con residencia en esta ciudad.

Durante la inspección correspondiente se le aseguró un arma de fuego tipo subfusil calibre 9 mm, sin número de serie ni marca visible, así como un cargador de plástico color negro del mismo calibre.

El detenido y lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para el seguimiento de las investigaciones correspondientes.

La SSPE reafirma su compromiso de mantener operativos permanentes en la Zona Norte para prevenir delitos y fortalecer la seguridad de las familias juarenses.

Sheinbaum aclara que operativo contra “El Mencho” no fue por presión de EE. UU.

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Detienen a cuatro presuntos integrantes de Los Mayos en Aldama con arsenal asegurado

Bajo fuerte resguardo militar, sepultan a “El Mencho” en Zapopan

Rancho Izaguirre: el hilo conductor que llevó a la captura y muerte de "El Mencho"

Asume Servando Chávez Tiznado la Coordinación de Educación de la Zona Sur
Abordan el autocuidado emocional en conferencia de la Semana de la Salud 2026
España desafía a Estados Unidos y rechaza colaborar en ataques contra Irán
Refuerzan protección de edificios públicos para la marcha del 8M en Chihuahua
Cabildo de Mujeres 2026: 22 ganadoras asumirán cargos simbólicos por un día
Evacuación de mexicanos en medio del conflicto EU-Irán
Preparativos para la marcha del 8M: retiran respaldos de las bancas en el centro histórico
Grupo Elektra realiza primer pago de su adeudo fiscal histórico con el SAT

Municipios

Más Noticias

Sheinbaum advierte al PT y PVEM: no negociará la esencia de su reforma electoral
Cobach inicia la Jornada Académica y Cultural 2026 en sus 31 planteles
Jorge Medina y Josi Cuen llegarán a Chihuahua con “La Máquina del Tiempo Tour”