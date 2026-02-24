Detiene SSPE a presunto generador de violencia en Anáhuac

Martes 24 de febrero de 2026

Como parte de las acciones de disuasión del delito implementadas en el municipio de Cuauhtémoc, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de la Fuerza Especial SWAT y en coordinación con la Unidad de Inteligencia Operativa y Análisis Táctico, se llevó a cabo el arresto de un hombre identificado como Óscar G. A., de 42 años de edad, a quien se le aseguraron dos armas de fuego, municiones, cargadores, equipo táctico y un vehículo presuntamente involucrado en hechos de alto impacto en la región.

Los hechos se registraron durante la tarde del 23 de febrero en el seccional de Anáhuac, cuando agentes estatales, mediante recorridos tácticos, detectaron en circulación un vehículo Nissan Altima color blanco sin placas.

De acuerdo con información de Plataforma Centinela y áreas de inteligencia, la unidad coincidía con las características de un vehículo relacionado con eventos delictivos recientes en el municipio de Cuauhtémoc, por lo que los elementos le dieron alcance para realizar la inspección correspondiente.

Al momento de la intervención, el conductor, quien portaba equipo táctico, intentó huir de manera pedestre; sin embargo, fue alcanzado de inmediato por los elementos estatales.

Tras la revisión, se aseguró:

• 1 fusil

• 1 pistola calibre 9 milímetros

• 40 cartuchos útiles

• 4 cargadores

• 1 chaleco táctico

• 1 vehículo Nissan Altima color blanco

El detenido y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

Estas acciones forman parte del reforzamiento táctico impulsado por la estrategia de Seguridad Pública encabezada por el secretario Gilberto Loya, orientada a combatir a los generadores de violencia y mantener la tranquilidad en la entidad, bajo la premisa de que con seguridad damos resultados.