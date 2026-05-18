Detiene SSPE a presuntos implicados en homicidio; resalta Gilberto Loya Plataforma Centinela para agilizar investigaciones

Lunes 18 de mayo de 2026

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) realizó la detención de tres presuntos integrantes de un grupo delictivo en Ciudad Juárez, derivado de una investigación relacionada con un homicidio registrado recientemente en la frontera.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, destacó que el trabajo coordinado entre los grupos de investigación y la Plataforma Centinela continúa fortaleciendo la capacidad de respuesta ante hechos violentos, mediante herramientas tecnológicas y labores de inteligencia táctica.

La intervención se realizó el pasado 17 de mayo en la colonia Torres del PRI, luego de que detectives adscritos a la Subsecretaría de Estado Mayor desarrollaran actos de investigación relacionados con un homicidio ocurrido en Ciudad Juárez.

Como parte de las indagatorias, el análisis de cámaras particulares y el seguimiento tecnológico de la Plataforma Centinela permitieron identificar un vehículo Ford Explorer color gris presuntamente utilizado por los responsables para huir del lugar de los hechos.

Posteriormente, mediante trabajos de inteligencia y trazabilidad realizados por la Dirección de Análisis Táctico, se logró ubicar el automotor en calles de la colonia Morelos III, donde elementos estatales realizaron la intervención policial.

Durante la inspección preventiva, los agentes localizaron un envoltorio con aproximadamente 27 gramos de metanfetamina en el interior del vehículo, motivo por el cual fueron detenidos Alfredo M.G, Alfredo R.R y Omar Daniel L.S, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para continuar con las investigaciones correspondientes.

Asimismo, fue asegurado el vehículo Ford Explorer modelo 2003, sin placas de circulación, relacionado con la carpeta de investigación por homicidio.

La SSPE reiteró que el fortalecimiento de las capacidades de análisis e inteligencia de la Plataforma Centinela ha permitido mejorar el seguimiento de objetivos prioritarios y fortalecer las acciones de seguridad en Ciudad Juárez y el resto del estado.