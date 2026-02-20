Detienen SSPE y Defensa a tres personas por portación ilegal de arma

Viernes 20 de febrero de 2026

Como parte de las acciones permanentes de vigilancia y coordinación interinstitucional, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de la Subsecretaría de Despliegue Policial, en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, llevó a cabo la detención de tres personas por el delito de portación de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo.

Los hechos se registraron el 20 de febrero, en la intersección de la carretera Aldama–Chihuahua y calle 167, cuando elementos de la Policía del Estado, en compañía de personal de Defensa, realizaron la intervención correspondiente.

Derivado de la actuación policial, fueron detenidos tres masculinos identificados como Alejandro C.M, de 34 años; Erik Omar V.S, de 32 años; e Irvin Adrián S.T, de 27 años.

Durante la intervención fueron asegurados dos vehículos, así como un arma corta con su respectivo cargador abastecido, 13 cartuchos útiles calibre 9 milímetros, un cargador de arma larga calibre .223 con 25 cartuchos útiles y un radio de comunicación.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República por el delito de portación de armas y cartuchos.

Con estas acciones, la SSPE reafirma su compromiso de mantener operativos coordinados que permitan inhibir la comisión de delitos y reforzar la seguridad en la zona centro-sur del estado.