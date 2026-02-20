El Estado

25.46°C

Muy Nuboso

Chihuahua, Chihuahua

Viernes 20 de febrero de 2026

Detienen SSPE y Defensa a tres personas por portación ilegal de arma

Como parte de las acciones permanentes de vigilancia y coordinación interinstitucional, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de la Subsecretaría de Despliegue Policial, en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, llevó a cabo la detención de tres personas por el delito de portación de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo.

Los hechos se registraron el 20 de febrero, en la intersección de la carretera Aldama–Chihuahua y calle 167, cuando elementos de la Policía del Estado, en compañía de personal de Defensa, realizaron la intervención correspondiente.

Derivado de la actuación policial, fueron detenidos tres masculinos identificados como Alejandro C.M, de 34 años; Erik Omar V.S, de 32 años; e Irvin Adrián S.T, de 27 años.

Durante la intervención fueron asegurados dos vehículos, así como un arma corta con su respectivo cargador abastecido, 13 cartuchos útiles calibre 9 milímetros, un cargador de arma larga calibre .223 con 25 cartuchos útiles y un radio de comunicación.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República por el delito de portación de armas y cartuchos.

Con estas acciones, la SSPE reafirma su compromiso de mantener operativos coordinados que permitan inhibir la comisión de delitos y reforzar la seguridad en la zona centro-sur del estado.

Gasolina y diésel en México mantienen impuestos máximos por 46 semanas consecutivas

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Nuevo enfrentamiento en Atascaderos, Guadalupe y Calvo deja al poblado en alarma

Movilidad y escuelas, prioridad este año: Marco Bonilla en sesión de COPLADEMUN

Chihuahua se prepara para la Polka Monumental 2026

Víctimas de Aras acuden a Fiscalía Anticorrupción por presunto mal uso de bienes asegurados
Pedro Torres pide justicia sin privilegios por caso “Plenitud”
Hallan nueva especie de dinosaurio en el desierto del Sáhara
Se reúne Regidora Lupita Borruel con estudiantes de Trabajo Social
Marco Bonilla y Karina Olivas participan en el “Baile de Corazones” con personas adultas mayores
Chihuahua estrena unidad móvil de NutriChihuahua para atención alimentaria itinerante
Fortalece SSPE gestión documental con visita al Archivo General Municipal de Puebla
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México acelera remodelaciones ante la Copa Mundial 2026

Municipios

Más Noticias

Llama Cuauhtémoc Estrada a retomar sesiones presenciales en el Congreso, la curul no debe ser home office
Rusia recluta soldados kenianos ofreciendo ciudadanía y pagos para la guerra en Ucrania
Fechac entrega la Presea Samuel Kalisch a Enrique Terrazas Torres por su impacto social en Chihuahua