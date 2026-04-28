Detienen a 22 monjes budistas con 110 kg de cannabis en aeropuerto de Sri Lanka

Martes 28 de abril de 2026

Autoridades de Sri Lanka detuvieron a 22 monjes budistas en el Aeropuerto Internacional Bandaranaike, luego de descubrir que transportaban un total de 110 kilogramos de cannabis ocultos en su equipaje.

El aseguramiento ocurrió el 27 de abril, cuando personal aeroportuario detectó paquetes sospechosos en las maletas de los religiosos. Tras una revisión, las autoridades localizaron bolsas con una sustancia vegetal que posteriormente fue confirmada como cannabis.

De acuerdo con los reportes oficiales, cada uno de los detenidos llevaba consigo paquetes de gran tamaño, lo que en conjunto derivó en uno de los decomisos más grandes registrados en esa terminal aérea.

Las autoridades calificaron el caso como el mayor aseguramiento de este tipo de droga en la historia del aeropuerto y señalaron que ya se investiga la posible existencia de una red de contrabando en la que estarían involucrados los monjes.

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, mientras continúan las indagatorias para determinar el origen y destino de la droga.