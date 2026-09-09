Detienen a Alexis “N” por homicidio de Carlos Manzo; suman 32 capturados

Miércoles 9 de septiembre de 2026

Michoacán.- Autoridades federales y estatales cumplimentaron en Zapopan, Jalisco, una orden de aprehensión contra Alexis “N”, identificado como operador regional de un grupo delictivo en Uruapan y relacionado con el homicidio del presidente municipal Carlos Manzo.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la detención fue resultado de las investigaciones que continúan para esclarecer el asesinato del alcalde.

En el operativo participaron elementos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, Secretaría de Seguridad de Michoacán, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República, Defensa, Marina y Guardia Nacional.

De acuerdo con García Harfuch, Alexis “N” es identificado como operador regional de un grupo delictivo en Uruapan, Michoacán, y habría asumido funciones dentro de la estructura criminal después de la detención de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, señalado como uno de los presuntos autores intelectuales del homicidio.

El funcionario federal agradeció la colaboración de las autoridades de Jalisco y del gobernador Pablo Lemus Navarro para concretar la captura.

Con la detención de Alexis “N”, suman 32 personas detenidas relacionadas con el homicidio de Carlos Manzo, según informó García Harfuch.