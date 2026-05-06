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Miércoles 6 de mayo de 2026

Detienen a “Don Ramón”, presunto líder de Los Linos, en operativo federal

Autoridades federales informaron la detención de Rodolfo “N”, alias “Don Ramón”, identificado como presunto líder del grupo delictivo Los Linos, durante un operativo realizado en Michoacán.

El secretario de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer que en la acción también fue detenido Carlos “N”, señalado como uno de los principales operadores del grupo criminal.

El operativo fue realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia y en coordinación con autoridades del Gobierno de Morelos.

Durante el despliegue fueron detenidas ocho personas, un presunto delincuente murió y dos agentes federales resultaron lesionados, uno de ellos reportado en estado grave.

De acuerdo con las autoridades, Los Linos está relacionado con delitos como extorsión, narcomenudeo, homicidios y robo de vehículos en distintos municipios de Morelos.

También se les atribuye el presunto trasiego de droga hacia ciudades de Estados Unidos como San Antonio, El Paso, Atlanta y Carolina del Norte.

En el operativo fueron aseguradas cuatro armas largas, cinco armas cortas, droga y 24 teléfonos celulares.

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