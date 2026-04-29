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Jueves 30 de abril de 2026

Detienen a “El Cachuchín” por robo agravado en primaria de Parral

La Fiscalía de Distrito Zona Sur informó la detención de César Javier R. T., alias “El Cachuchín”, por su presunta participación en el delito de robo con penalidad agravada en perjuicio de la escuela primaria estatal General Felipe Ángeles número 2426.

De acuerdo con la autoridad, la captura fue realizada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación mediante una orden de aprehensión, por hechos ocurridos el pasado 25 de enero en la colonia Héroes de la Revolución.

Las indagatorias señalan que el detenido, junto con otro individuo, causó daños por aproximadamente 4 mil pesos para ingresar al plantel educativo, de donde sustrajeron diversos artículos y dinero en efectivo por un monto cercano a los 8 mil pesos.

César Javier R. T. fue localizado en el mismo sector y puesto a disposición del Juez de Control que lo requería. Será en la audiencia inicial donde el Ministerio Público formulará la imputación correspondiente.

La Fiscalía General del Estado reiteró su compromiso de fortalecer las acciones contra los delitos patrimoniales y garantizar el acceso a la justicia, así como la reparación del daño a las víctimas.

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