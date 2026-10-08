Deportes

15.79°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 8 de octubre de 2026

Detienen a “El Hijo de Fishman” tras muerte de réferi durante función de lucha libre

Hidalgo.- El luchador independiente José Ángel N. L., conocido como “El Hijo de Fishman”, fue detenido luego de la muerte del réferi Gerardo Germán Pineda, “El Búho”, de 75 años, durante una función realizada en Mineral de la Reforma.

Los hechos ocurrieron en el Centro Deportivo Cultural 11 de Julio, donde se desarrollaba un combate entre “El Hijo de Fishman” y “Máscara Sagrada NG”.

De acuerdo con testimonios recabados tras el incidente, durante la lucha el deportista habría aplicado al réferi un Package Piledriver, variante del martinete considerada una técnica prohibida en la lucha libre mexicana.

Tras recibir el movimiento, el adulto mayor se desvaneció sobre el cuadrilátero. La función fue suspendida y cuerpos de emergencia acudieron para brindarle atención, pero posteriormente confirmaron su fallecimiento.

Como parte de las investigaciones, el inmueble fue clausurado al detectarse que presuntamente no contaba con los permisos correspondientes para realizar la función.

El 7 de octubre, autoridades procedieron con la detención de “El Hijo de Fishman”, quien permanece bajo investigación de la Procuraduría de Hidalgo por el probable delito de homicidio culposo.

La empresa organizadora informó que mantiene contacto con los familiares y representantes legales del réferi fallecido mientras continúan las investigaciones para determinar responsabilidades.

Colocan segunda megaestructura del puente atirantado del Reliz

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

“Tengo coraje”: revelan lo que habría dicho madre tras disparar contra su familia

Andrea Chávez califica como “provocación” evento de Marco Bonilla en Ciudad Juárez

Regidores del PAN presentarán su Segundo Informe de Actividades el 14 de octubre en Sesión de Cabildo

PAN y Morena confrontan lectura de encuesta rumbo a 2027 en Chihuahua
Mantienen pronóstico de lluvias, viento y posible granizo en Chihuahua
DIF Estatal busca a familiares de bebé recién nacido en Chihuahua
Localizan fragmentos óseos con huellas de fuego durante rastreo en Madera
PAN pedirá protección federal para aspirantes amenazados en el noroeste de Chihuahua
Lalo Prieto se registra en Morena para buscar diputación federal por el Distrito 6
Aprueban reorientar 17.5 mdp para rehabilitar siete tramos viales en Chihuahua
Ataque armado en penal de Mazatlán deja al menos seis muertos y 15 heridos

Municipios

Más Noticias

Preparan primer tramo de la vialidad Poniente 5 en Chihuahua
Comandante de la FGE habría sido advertido antes de su captura por delitos sexuales
Sostiene César Jáuregui diálogo de casi tres horas con empresarios y profesionistas de Chihuahua