Detienen a “El Hijo de Fishman” tras muerte de réferi durante función de lucha libre

Jueves 8 de octubre de 2026

Hidalgo.- El luchador independiente José Ángel N. L., conocido como “El Hijo de Fishman”, fue detenido luego de la muerte del réferi Gerardo Germán Pineda, “El Búho”, de 75 años, durante una función realizada en Mineral de la Reforma.

Los hechos ocurrieron en el Centro Deportivo Cultural 11 de Julio, donde se desarrollaba un combate entre “El Hijo de Fishman” y “Máscara Sagrada NG”.

De acuerdo con testimonios recabados tras el incidente, durante la lucha el deportista habría aplicado al réferi un Package Piledriver, variante del martinete considerada una técnica prohibida en la lucha libre mexicana.

Tras recibir el movimiento, el adulto mayor se desvaneció sobre el cuadrilátero. La función fue suspendida y cuerpos de emergencia acudieron para brindarle atención, pero posteriormente confirmaron su fallecimiento.

Como parte de las investigaciones, el inmueble fue clausurado al detectarse que presuntamente no contaba con los permisos correspondientes para realizar la función.

El 7 de octubre, autoridades procedieron con la detención de “El Hijo de Fishman”, quien permanece bajo investigación de la Procuraduría de Hidalgo por el probable delito de homicidio culposo.

La empresa organizadora informó que mantiene contacto con los familiares y representantes legales del réferi fallecido mientras continúan las investigaciones para determinar responsabilidades.