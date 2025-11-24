México

Lunes 24 de noviembre de 2025

Detienen a “El Pelón”, presunto reclutador involucrado en el homicidio del alcalde Carlos Manzo

Autoridades federales y estatales detuvieron a Jaciel Antonio “N”, alias El Pelón, señalado como presunto reclutador de dos personas que participaron en el homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.

La aprehensión se llevó a cabo como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

De acuerdo con los avances en la investigación, personal de seguridad realizó trabajos de gabinete y campo que permitieron identificar al sospechoso. Con esta información se implementó un operativo que derivó en su detención en las inmediaciones de un hotel en Uruapan.

Las autoridades confirmaron que Jaciel Antonio “N”, de 36 años, se dedicaba a reclutar personas en centros de rehabilitación para adicciones, quienes posteriormente eran utilizados como sicarios o distribuidores de droga para el grupo criminal responsable del asesinato del alcalde. Entre ellos se encuentran Víctor Manuel “N”, señalado como el menor que disparó contra Manzo, y Fernando Josué “N”, ambos ya fallecidos.

El detenido es acusado de los delitos de cohecho y contra la salud. Tras su captura, agentes le informaron sus derechos y lo pusieron a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación legal.

“Seguimos trabajando de manera coordinada para combatir la impunidad y detener a todos los responsables de este crimen”, escribió García Harfuch en su cuenta oficial de X.

En el operativo participaron elementos de la Sedena, Semar, FGR, Guardia Nacional, SSPC, así como la Fiscalía y Policía de Michoacán, como parte de los esfuerzos conjuntos para esclarecer el asesinato y frenar la operación del grupo delictivo involucrado.

