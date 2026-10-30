Detienen a Inés Gómez Mont en Miami; era buscada por la justicia mexicana desde 2021

Viernes 30 de octubre de 2026

Miami, Florida.– La conductora de televisión Inés Gómez Mont fue detenida este viernes 30 de octubre en Miami, Florida, después de permanecer varios años fuera del alcance de la justicia mexicana.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó el aseguramiento y señaló que se concretó a partir del intercambio de información con autoridades de Estados Unidos.

De acuerdo con la Fiscalía, Gómez Mont cuenta actualmente con una orden de aprehensión vigente en México por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada.

La exconductora era buscada por autoridades mexicanas desde 2021 y su nombre también está relacionado con investigaciones en las que ella y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, han sido señalados por presuntos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado.

Uno de los expedientes de mayor relevancia está relacionado con un presunto esquema de desvío de recursos públicos mediante empresas que habrían participado en operaciones vinculadas con contratos federales. Las investigaciones han manejado una cifra cercana a los 3 mil millones de pesos.

Cinco años fuera de México

Gómez Mont permanecía fuera de México desde 2021, cuando comenzaron a hacerse públicas las órdenes de aprehensión en su contra.

Ese mismo año, Interpol emitió una ficha roja para buscarla internacionalmente. Sin embargo, dicha alerta fue retirada en septiembre de 2026, situación que generó inconformidad del Gobierno mexicano. La cancelación de la ficha internacional no significó la eliminación de las órdenes de aprehensión existentes en México.

La detención ocurre además después de que su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, fuera detenido en Estados Unidos en septiembre de 2025 por cuestiones migratorias, mientras México ha realizado gestiones relacionadas con su extradición.

¿Será extraditada a México?

Hasta el momento, la FGR no ha informado públicamente los detalles del procedimiento mediante el cual Gómez Mont podría ser trasladada a México, ni ha precisado qué autoridad estadounidense efectuó materialmente su aseguramiento.

La Fiscalía se limitó inicialmente a confirmar que fue asegurada en Miami y que existe una orden de aprehensión vigente por probable defraudación fiscal equiparada.

El caso entra ahora en una nueva etapa jurídica, pues las autoridades mexicanas deberán definir los mecanismos correspondientes para buscar que la exconductora comparezca ante los tribunales nacionales.

Las acusaciones en su contra deberán ser acreditadas ante las autoridades judiciales correspondientes y Gómez Mont conserva la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.