Detienen a Leonardo Arturo “El Carnal”, exdirector de la Policía Estatal de Tabasco, ligado al CJNG

Jueves 30 de octubre de 2025

En un operativo conjunto realizado el 29 de octubre en la colonia Bienestar Social de Tuxtla Gutiérrez, autoridades federales y estatales capturaron a Leonardo Arturo Leyva Ávalos, alias “El Carnal”, exdirector general de la Policía Estatal de Tabasco. Leyva Ávalos está señalado por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la organización criminal conocida como La Barredora.

La detención fue resultado de un trabajo coordinado entre la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y autoridades locales.

Leyva Ávalos, de 55 años, es investigado por delitos como extorsión, secuestro, homicidio, venta y distribución de drogas, así como por supuestamente brindar protección institucional a grupos delictivos durante su gestión en la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco.

Fue nombrado director general de la Policía Estatal el 5 de febrero de 2021, en la administración de Adán Augusto López Hernández y bajo la dirección del entonces secretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, detenido en septiembre por supuestos vínculos con la misma red criminal.

Las indagatorias apuntan a que La Barredora operaba como una célula del CJNG en el sureste mexicano, infiltrando corporaciones de seguridad y utilizando recursos públicos para financiar actividades ilícitas.

Esta captura se suma a recientes detenciones de exfuncionarios de Tabasco acusados de colaborar con el narcotráfico, evidenciando una profunda infiltración del crimen organizado en las instituciones policiales del estado.

Por ahora, las autoridades no han informado si Leyva Ávalos será trasladado a Tabasco o permanecerá bajo custodia de la FGR en Chiapas.