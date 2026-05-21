Detienen a Omar Chávez por presunta violencia familiar; fue recluido en penal de Aguaruto

Jueves 21 de mayo de 2026

El boxeador Omar Chávez, hijo del excampeón mundial Julio César Chávez, fue detenido y recluido en el penal de Aguaruto, en Sinaloa, tras ser acusado por los presuntos delitos de violencia familiar y lesiones en perjuicio de una mujer.

De acuerdo con información del Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el arresto ocurrió la mañana del miércoles 20 de mayo, alrededor de las 8:53 horas, por parte de elementos de la Policía Estatal Preventiva.

Según los reportes, la presunta víctima sería su pareja sentimental o esposa, quien lo denunció por una supuesta agresión física. Las autoridades señalaron que Omar Chávez contaba con una orden de aprehensión, luego de que presuntamente no atendiera citatorios judiciales relacionados con el caso.

La detención se realizó en los juzgados de la Sede de Justicia Penal Acusatorio y Oral, ubicados en Aguaruto, cuando el deportista acudió a una audiencia inicial.

Tras su captura, Chávez fue ingresado al penal de Aguaruto, donde permanecerá mientras se desarrolla el proceso judicial. La audiencia para determinar su situación jurídica fue programada para el próximo 25 de mayo.

De acuerdo con la información disponible, el juez podría definir si el boxeador enfrenta el proceso en prisión preventiva o en libertad bajo ciertas medidas cautelares.

Horas antes de su detención, Omar Chávez aún compartía publicaciones e historias en su cuenta oficial de Instagram.