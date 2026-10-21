Detienen a “Pipiolo” por presunto robo de cableado en fraccionamiento San Antonio

Miércoles 21 de octubre de 2026

Elementos de la Policía Municipal detuvieron a un hombre de 45 años, identificado como Fabián Ricardo A. S., alias “Pipiolo”, por su probable participación en el robo de cableado al interior de una antigua tienda del ISSSTE, en el fraccionamiento San Antonio.

La intervención ocurrió en el cruce de las calles 5 de Mayo y Leona Vicario, luego de que un joven de 19 años reportara al 911 movimientos sospechosos en el inmueble y señalara que había observado una bicicleta verde con una carretilla de madera que contenía aluminio.

De acuerdo con el reporte, el ciudadano escuchó ruidos y posteriormente observó salir a un hombre del establecimiento, quien presuntamente intentó retirarse al percatarse de la presencia de los agentes.

Durante un recorrido por el sector, los policías localizaron y aseguraron una bicicleta, una carretilla y aluminio en las calles 12 de Octubre y Pedro Moreno. Al regresar al inmueble, escucharon ruidos provenientes del interior y, tras ingresar para verificar, encontraron en el segundo piso al ahora detenido.

Entre sus pertenencias fue localizada una mochila que contenía pedacería de cable, además de una pinza de fierro utilizada para cortar cableado, según el informe policial.

Fabián Ricardo A. S. fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, autoridad que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones correspondientes.