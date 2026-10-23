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Viernes 23 de octubre de 2026

Detienen a adolescente armado tras operativo en Belisario Domínguez

Belisario Domínguez, Chih.– Un adolescente fue detenido y dos armas largas, equipo táctico, cargadores y más de 200 cartuchos fueron asegurados durante un operativo desplegado por corporaciones estatales en el municipio de Belisario Domínguez.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), el operativo se realizó el jueves 22 de octubre en coordinación con la Agencia Estatal de Investigación (AEI), luego de recibir reportes ciudadanos sobre la presencia de personas armadas en Santa María de Cuevas, San Rosalía de Cuevas, Hacienda de los Remedios, El Rosario y comunidades cercanas.

Durante los recorridos, los agentes detectaron a civiles que portaban armas largas y que, según el reporte oficial, abrieron fuego contra los elementos, quienes repelieron la agresión.

Como resultado fue detenido un adolescente que presuntamente portaba un fusil calibre 7.62 × 39 milímetros, además de equipo táctico con distintivos que podrían estar relacionados con un grupo delictivo de la región.

En la zona también fue localizado otro fusil, así como tres pecheras tácticas, 12 cargadores y 225 cartuchos útiles calibre 7.62 × 39 mm.

El adolescente y todo lo asegurado fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Cuauhtémoc, donde quedaron a disposición de la autoridad federal competente para continuar con las investigaciones.

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