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Jueves 22 de octubre de 2026

Detienen a adolescente con marihuana y cristal a bordo de camioneta sin placas en Parral

Parral, Chih.– Agentes ministeriales detuvieron a un adolescente de 16 años luego de encontrar entre sus pertenencias presunta marihuana y dosis de cristal, cuando circulaba a bordo de una camioneta sin placas.

El menor, identificado con las iniciales J.M.L., conducía una Dodge RAM azul, modelo 2011, cuando los elementos le marcaron el alto debido a que la unidad no portaba placas de circulación.

Durante la revisión, los agentes localizaron un frasco de vidrio que contenía una hierba con las características de la marihuana, así como una bolsa de plástico con una sustancia similar al cristal.

El adolescente, la camioneta y las sustancias aseguradas fueron puestos a disposición de las autoridades especializadas en justicia para adolescentes, quienes continuarán con las investigaciones para determinar su situación jurídica y verificar el estatus legal del vehículo.

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