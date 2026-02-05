Detienen a alcalde de Tequila, Jalisco, y a tres funcionarios municipales en operativo federal

Jueves 5 de febrero de 2026

Tequila, Jal.— Diego Rivera Navarro, presidente municipal de Tequila, Jalisco, fue detenido este jueves por fuerzas federales junto con otros tres servidores públicos del ayuntamiento, como parte de la Operación Enjambre implementada por el Gobierno de México.

La detención del alcalde, identificado como Diego “N”, fue confirmada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, a través de una publicación en redes sociales, donde indicó que la acción se realizó en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con el titular de la SSPC, el operativo se llevó a cabo tras una serie de denuncias ciudadanas. En las acciones participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), la propia SSPC y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

“También fueron detenidos tres servidores públicos más del ayuntamiento: el Director de Seguridad Pública, el Director de Catastro y Predial y el Director de Obras Públicas”, señaló García Harfuch.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado los delitos que se les imputan ni el lugar al que fueron trasladados los detenidos. Se espera que en las próximas horas se amplíe la información conforme avancen las investigaciones.

(Con información de Sin Embargo)