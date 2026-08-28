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Viernes 28 de agosto de 2026

Detienen a conductor desnudo tras choque mortal en Chihuahua

Un hombre fue detenido la mañana de este viernes luego de provocar un accidente vial mortal en el cruce de Tomás Valles Vivar y Haciendas del Valle, para posteriormente intentar huir completamente desnudo por la vía pública.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor viajaba en una camioneta gris cuando impactó contra otro vehículo conducido por un adulto mayor, quien perdió la vida en el lugar debido a la gravedad del choque.

Tras el accidente, el presunto responsable descendió de la camioneta sin ropa y comenzó a correr por calles del sector, mientras testigos lo seguían y solicitaban apoyo de las autoridades.

Momentos después, un agente de la Policía Vial logró darle alcance y detenerlo. De manera preliminar, se informó que el hombre podría encontrarse bajo los efectos de alguna sustancia, situación que deberá ser confirmada mediante los estudios correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer las identidades del detenido ni de la víctima. El caso quedó bajo investigación para determinar las causas del accidente y la responsabilidad del conductor.

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