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Miércoles 30 de septiembre de 2026

Detienen a cuatro policías procesales por homicidio calificado y tortura en Chihuahua

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), detuvieron mediante órdenes de aprehensión a cuatro policías procesales por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado agravado y tortura.

Los detenidos fueron identificados como Ramón Alejandro O. O., de 24 años; Carlos Gerardo O. A., de 36; Silvino P. M., de 59; y Luis Carlos G. C., de 24 años.

Las órdenes fueron giradas por un Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, dentro de la causa penal 2603/2026, a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida de la Fiscalía de Distrito Zona Centro.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 8 de julio de 2026, cuando falleció una persona identificada con las iniciales E. C. C., quien se encontraba en calidad de Persona Privada de la Libertad y atendía una audiencia inicial.

En ese momento, los cuatro señalados se desempeñaban como policías procesales del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Tras los hechos, la SSPE abrió una investigación interna a través de la Subsecretaría de Asuntos Internos, bajo el expediente Q-113/SAI/SSPE/2026, mediante el cual se sigue el procedimiento correspondiente para la suspensión de los implicados.

Los detenidos quedaron a disposición del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en espera de que se determine la fecha y hora de la audiencia inicial en la que se resolverá su situación jurídica.

La Fiscalía General del Estado destacó que las detenciones derivaron de las investigaciones ministeriales desarrolladas en torno al caso.

Asimismo, recordó que la gobernadora María Eugenia Campos Galván ha instruido mantener una política de cero tolerancia frente a posibles conductas delictivas cometidas por servidores públicos, independientemente de su nivel jerárquico.

Información: Fiscalía General del Estado de Chihuahua.

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