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Miércoles 30 de septiembre de 2026

Detienen a cuatro policías procesales por muerte de reo; video exhibe presuntos actos de tortura

La Fiscalía de Distrito Zona Centro informó sobre la detención de cuatro policías procesales del Tribunal Superior de Justicia del Estado, investigados por su probable participación en hechos relacionados con la muerte de una Persona Privada de la Libertad identificada con las iniciales E.C.C.

La investigación tomó relevancia tras la difusión de un video en el que se observa a varios custodios agredir al interno dentro de una celda. En las imágenes se aprecia que le arrojan agua y que uno de los agentes coloca el pie sobre su cuello mientras permanece sometido.

De acuerdo con la Fiscalía, agentes de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Unidad de Órdenes de Aprehensión, realizaron las detenciones en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Los detenidos fueron identificados como Ramón Alejandro O. O., de 24 años; Carlos Gerardo O. A., de 36; Silvino P. M., de 59; y Luis Carlos G. C., de 24 años.

La autoridad ministerial señaló que los cuatro se desempeñaban como policías procesales del Tribunal Superior de Justicia del Estado al momento de los hechos y que son investigados por su probable intervención en lo ocurrido.

E.C.C. se encontraba en calidad de Persona Privada de la Libertad durante una audiencia inicial cuando se registraron los hechos que derivaron en su fallecimiento.

La Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones para establecer la responsabilidad individual de los agentes y esclarecer las circunstancias exactas en las que ocurrió la muerte del interno.

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